Tennis: al Country Cuneo prosegue la corsa di Ginevra Grande nel J30 ITF internazionale Lilium Cup

Hanno preso il via sui campi del Country Club Cuneo i match dei due tabelloni principali (singolari) dell’International Country Club Lilium Cup, under 18 che è giunto alla sua quinta edizione.

Prosegue la sua corsa la torinese Ginevra Grande, classe 2011, che è partita dalle qualificazioni. L’allieva di Gianluca Luddi alla Torino Tennis Academy, tesserata per il Park Genova, ha sconfitto in due set (6-3 7-6) la veneta Angelica Cavasin salendo al 2° turno di main draw. Troverà la numero 2 del seeding, Anna Nerelli, 2.4 tesserata per il Circolo Tennis Grosseto. Racchette azzurre in bello spolvero nel complesso. A segno anche Ilaria Rondinelli, che ha rifilato un doppio 6-3 alla russa Buzareva.

Anche per la portacolori del Centro Tennis Argenta, in Emilia Romagna, il prossimo ostacolo non sarà facile. Si tratta infatti della numero 1 del tabellone, la bosniaca Hena Cehajic, già al 2° turno come tutte le sedici teste di serie. Prova di forza di Arianna Ovarelli, under 16 della Coopesaro Tennis, che non ha lasciato nemmeno un game alla britannica Warda Kaci-Abdallah. Successo anche per Francesca Fuzio, 2.6 pugliese, che si è imposta 6-4 6-0 a Eleonora Toniolo, qualificata. Match interminabile, durato circa 3 ore e mezza, quello che ha visto l’affermazione della ceca Naira Carolina Novotna su Benedetta Terzoli. Score fissato sul 6-7 6-4 6-2 con la giocatrice dell’est che ha alzato il ritmo nel secondo e nel terzo set. La tedesca Emma Pall ha superato invece in rimonta Claudia Galietta, con lo score di 0-6 7-6 6-0. Nulla da fare anche per la ligure Victoria Gramaticopolo, figlia e sorella d’arte, battuta 6-4 6-1 dalla rumena Cristiana Cosmeanu. Anastasia Dmitriev (Ita) ha sconfitto 6-4 6-1 Ekaterina Ryabtsova.

In campo maschile il Country ha applaudito il talento del casalese della Canottieri Cesare Cattaneo, che in rimonta si è imposto sul ligure del Park Elia Ruffino: 2-6 6-2 6-3 lo score in favore del piemontese. In apertura di programma sono arrivate anche le vittorie di Alessandro Gallo, Riccardo Terzoli, Mattia Cona, Michele Maniglia e il tennista dell’est Daniil Valter. Quest’ultimo si è aggiudicato un altro dei “lungometraggi” di giornata, contro Massimiliano Fucile. Punteggio in favore di Valter 5-7 6-2 7-6. Affermazione in tre frazioni e in rimonta per Dennis Ciprian Spircu (Rom) contro Giuseppe Catapane (2-6 6-0 6-0. Il già citato Riccardo Terzoli, con un doppio 6-2, è andato a segno contro il georgiano Gvardzelashvili. LO spagnolo Khaikov ha avuto la meglio su Edoardo Gallo, con lo score di 6-2 6-1. I giocatori e le giocatrici hanno dovuto lottare anche con il gran caldo che ha caratterizzato la giornata. Il programma si concluderà nel pomeriggio, quando entreranno in gioco anche i primi doppi.





