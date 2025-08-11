Volley Femminile: la cuneese ed ex pumina Chiara "Kiki" Ghibaudo approda nella Ligue A francese!

Parla sempre più italiano l'RC Cannes, formazione francese di Ligue A. Dopo il libero Elena Rolando e la schiacciatrice Alessia Populini, entrambe ex pumine, la società francese ha annunciato sui propri canali social l'arrivo di Chiara "Kiki" Ghibaudo. La ventunenne palleggiatrice originaria di Cuneo, ma cresciuta nel settore giovanile della Lpm Bam Mondovì, nella passata stagione ha indossato la maglia dell'Altafratte Padova.

Per la talentuosa palleggiatrice cuneese inizia la sua prima avventura fuori dai confini nazionali. Nel corso del mercato estivo sembrava ormai cosa fatta l'approdo nell'Olbia (A2), ma l'improvvisa decisione della società sarda di non iscriversi al campionato di A2 ha di fatto modificato i piani di Chiara Ghibaudo. Dopo diverse trattative alla fine l'ha spuntata l'Rc Cannes, che grazie a questo innesto rinforza il proprio reparto delle palleggiatrici.