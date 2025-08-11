 / 

Gaza, 34 bambini arriveranno in Italia con coordinamento Palazzo Chigi

ROMA (ITALPRESS) - Palazzo Chigi continua a lavorare nell'ambitodelle operazioni umanitarie assicurate dall'Italia per aiutare lapopolazione civile di Gaza. Secondo quanto si apprende, perconsentire il trasporto di 34 bambini bisognosi di cure e di 91famigliari loro accompagnatori in Italia, tre C-130decolleranno domani da Pisa, per rientrare il giorno successivosugli aeroporti di Milano Linate, Ciampino e Pisa, dopo averimbarcato il personale presso lo scalo israeliano di Eilat Ramon.Sono coinvolti nelle operazioni, sotto il coordinamento dellaPresidenza del Consiglio, il ministero della Difesa, il ministerodegli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ilministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

