Malore ai World Games, Mattia Debertolis ha ricevuto l'estrema unzione

(Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi Mattia Debertolis, atleta della Nazionale di Corsa Orientamento colpito da un grave problema di salute durante la gara d’esordio dei World Games l'8 agosto scorso, "ha ricevuto il sacramento dell’Estrema Unzione". Lo rende noto la Federazione italiana sport orientamento (Fiso) in un comunicato pubblicato sul proprio sito dopo che Debertolis è stato ricoverato a Chengdu dopo un malore durante la gara Middle.

"Il momento, profondamente toccante e intimo - scrive la Fiso -, è stato officiato dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l’ospedale. La mamma, Erica Zagonel, e il fratello Nicolò hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento. In questo frangente così delicato, in cui la città di Chengdu si è mobilitata ai massimi livelli – con il coinvolgimento di un luminare della medicina giunto da Pechino – resta l’invito a mantenere fiducia sia nella scienza che nella fede. All’ospedale sono presenti, oltre alla famiglia, il Commissario Tecnico Stefano Raus, il team manager Gabriele Viale e i compagni di squadra di Mattia. Nei giorni scorsi ha fatto visita anche il Console italiano in Cina, portando all’atleta la vicinanza delle istituzioni", conclude la nota.

La situazione clinica di Debertolis, informava stamane la Fiso, "rimane molto critica secondo quanto riferito dallo staff medico. In Cina, è garantito un costante supporto medico a Mattia e un sostegno psicologico allo staff della Nazionale italiana e ai suoi familiari".

"Grazie all’immediato intervento del Governo italiano, coinvolto attraverso il Ministro Andrea Abodi, e al massimo supporto garantito da Ambasciata e Consolato, unito a un’assistenza clinica in loco di altissimo livello, è stato assicurato a Mattia sostegno e assistenza totali. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento", si spiegava nell'aggiornamento.