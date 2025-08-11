Usa, Trump contro i senzatetto: "Dovranno lasciare immediatamente Washington"

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di espellere "immediatamente" l'intera popolazione di senzatetto da Washington Dc in un post pubblicato su Truth Social in cui ha condiviso foto di persone senza casa che allestiscono tende e vivono lungo le strade della città. "Renderò la nostra capitale più bella e sicura di quanto non sia mai stata. I senzatetto dovranno andarsene immediatamente", ha dichiarato il presidente, che oggi annuncerà un piano per ridurre la criminalità in città e, presumibilmente, di porla sotto i controllo del governo federale.

"Vi indicheremo dove andare, ma lontano dalla capitale", ha aggiunto Trump, che si è quindi rivolto ai "criminali", dicendo loro che "voi non dovrete andare da nessuna parte perché finirete in prigione, dove vi meritate di stare". Trump ha assicurato che l'intero processo si concluderà "molto rapidamente, come al confine. Basta fare i buoni. Vogliamo indietro la nostra capitale".

Secondo i rapporti dei media statunitensi, il governo federale sta elaborando piani per schierare centinaia di membri della Guardia Nazionale per attuare gli obiettivi di Trump, ma non è stata ancora presa alcuna decisione finale. Lo stesso Trump non ha fornito dettagli su come intende rimuovere i senzatetto dalla città.

Questa non è la prima volta che il presidente Usa annuncia piani per prendere misure contro gli homeless vicino alla Casa Bianca. Due settimane fa aveva già annunciato: "Penso che sia terribile e li faremo rimuovere immediatamente".

La questione delle persone senza casa a Washington DC è un problema complesso e delicato che richiede soluzioni strutturali a lungo termine. La posizione di Trump sulla questione sembra essere focalizzata sull'aspetto estetico e sulla sicurezza della città piuttosto che sulle cause profonde del problema.

Resta da vedere come verranno attuate le intenzioni di Trump e quale impatto avrà questa decisione sulla vita delle persone senza casa a Washington DC.