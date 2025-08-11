Ciclismo: da Alba a Limone, le strade cuneesi si preparano ad accogliere la Vuelta

Si avvicina sempre più la grande partenza piemontese della 80° edizione de “La Vuelta Ciclista a Espana”.

Dopo la frazione inaugurale di sabato 23 agosto da Torino (Reggia di Venaria) a Novara, dedicata alle ruote veloci, si farà subito sul serio in ottica classifica generale con la seconda tappa da Alba a Limone Piemonte, in programma domenica 24.

La frazione, lunga 157 chilometri, sarà prevalentemente pianeggiante sino a Borgo San Dalmazzo quando si inizierà a salire progressivamente verso Limone, ascesa di 2° Categoria formalmente lunga 9800 metri con una pendenza media del 5.1%. L’arrivo sarà situato 7 km dopo il centro abitato limonese, a quota 1381 metri di altitudine. I favoriti per il successo finale dovranno dunque farsi trovare pronti già al secondo giorno di gara.

Oltre alla scalata finale ci saranno altri momenti salienti come lo sprint intermedio con secondi di abbuono a Busca (Piazza F.lli Mariano), la Colletta di Rossana e il Colle del Mortè, unici due “dentelli” prima del traguardo.

La corsa spagnola attraverserà le seguenti località: Alba, Pollenzo, Marene, Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, Madonna dell’Olmo, Cuneo, Beinette, Pianfei, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Chiusa Pesio, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte.

Nella mattinata ci sarà il villaggio partenza ad Alba a cui seguirà il via ufficiale della tappa (ore 13:53). L’arrivo è previsto tra le 17:20 e le 17:40, in base alla media oraria.

Appuntamento dunque a domenica 24 agosto per una giornata di grande ciclismo sulle strade cuneesi. Si attendono comunicazioni ufficiali e certe circa le variazioni della viabilità.