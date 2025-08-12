Argentera: a Bersezio oltre 200 persone per la processione di San Lorenzo

Sono state oltre 200 le persone che hanno partecipato alla tradizionale processione di San Lorenzo, a Bersezio, nel comune di Argentera, per una tradizione molto sentita che si rinnova ogni anno. Un momento molo importante per la comunità, i residenti, i tanti villeggianti e anche per chi viene in paese apposta per vedere e partecipare alla processione.

Al termine delle celebrazioni, la Pro Loco ha offerto un ricco buffet, trasformando le vie cittadine in un luogo di incontro, chiacchiere e sorrisi, dove si è respirato il piacere di stare insieme.

“Ringrazio sentitamente i volontari della Pro loco e tutti coloro che, ogni anno si adoperano per organizzare questo appuntamento così coinvolgente e sentito - ha sottolineato il sindaco, l’onorevole Monica Ciaburro - Grazie naturalmente al consiglio comunale per il sostegno e a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere una giornata in compagnia per una ricorrenza così importante per Bersezio e per tutto il comune di Argentera”.

“Le istituzioni - ha proseguito il primo cittadino Ciaburro - sono al servizio della comunità e giornate come questa rafforzano il nostro senso di appartenenza, dimostrando che il vero capitale di un paese sono le persone e il loro stare insieme».

A chiudere il discorso, un richiamo alla celebre frase attribuita a Gustav Mahler: “La tradizione non è venerare le ceneri, ma custodire il fuoco”, a sottolineare come il valore di questa ricorrenza stia nel trasmettere alle nuove generazioni il calore e la vitalità di una comunità unita. Le celebrazioni e i festeggiamenti sono proseguiti nel pomeriggio, dedicato a grandi e piccoli, con musica e merenda e la serata musicale, per vivere fino in fondo una giornata di festa, di comunità e di tradizioni.