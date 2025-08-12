Brondello inaugurerà il 15 agosto l'area giochi "Bee-Utiful Wild" dove natura e comunità si incontrano

Venerdì 15 agosto, alle ore 11.30 circa, subito dopo la tradizionale processione in onore dell’Assunta, verrà ufficialmente inaugurata l’area giochi “Bee-Utiful Wild”, situata nel cuore dell’area boschiva attigua alla zona ristoro e barbecue del paese. Si tratta della prima delle due aree ludiche progettate e fortemente volute dall’amministrazione comunale, realizzate grazie al finanziamento dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice intervento urbano: è un gesto concreto di fiducia nel domani, un investimento nelle nuove generazioni e nelle famiglie, nonché un segno tangibile della volontà di Brondello di contrastare lo spopolamento e continuare a crescere come comunità viva e dinamica.

L’area, immersa in un suggestivo contesto boschivo, si integra perfettamente con l’ambiente circostante grazie all’utilizzo di materiali naturali e sostenibili. Le giostre in legno di robinia si fondono con il paesaggio, offrendo un’esperienza ludica sicura, stimolante e rispettosa della natura.

Elemento distintivo del parco sono i giochi a molla a forma di ape, intagliati a mano con maestria dal noto artigiano locale Barba Brisu, che aggiungono un tocco artistico e identitario al progetto. Completano l’offerta ludica una grande carrucola, uno scivolo con struttura da arrampicata e una piramide in corda, ideali per stimolare l’attività fisica e la fantasia dei più piccoli.

«Siamo davvero felici di poter regalare alla nostra comunità, proprio il giorno della festa patronale, un elemento cittadino che mancava e che siamo sicuri diventerà un punto di riferimento per famiglie e visitatori», dichiara il sindaco dr. Paolo Radosta.

«Ringrazio la ditta Nober srl per la celerità e la professionalità dimostrate, e un sentito grazie va anche al nostro tecnico comunale, il geom. Mauro Prochietto, per la grande dedizione e disponibilità. Insieme alla mia giunta e al Consiglio comunale, abbiamo lavorato in sinergia per raggiungere questo primo risultato, che sarà seguito dalla seconda inaugurazione prevista per fine settembre o inizio ottobre», conclude il primo cittadino di Brondello.

Il progetto “Bee-Utiful” non finisce qui. La seconda area giochi nascerà nel piazzale del Salone Polivalente, in via Villa, e sarà interamente dedicata all’inclusività: tutti i giochi saranno accessibili anche a bambini con disabilità motorie o altre fragilità, confermando l’impegno dell’amministrazione verso una comunità aperta, equa e accogliente.

Un passo importante, dunque, per una piccola realtà che guarda avanti, valorizzando il territorio e mettendo al centro i bambini, le famiglie e il senso di appartenenza.