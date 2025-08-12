 / Attualità

Attualità | 12 agosto 2025, 06:08

Cambio alla guida della Caritas diocesana di Alba: don Domenico Degiorgis nuovo direttore

Il vescovo Brunetti: "Grazie a don Merotta per otto anni di impegno, ora una nuova sfida di servizio alla carità"

Il vescovo Marco Brunetti (foto Marcato)

Cambia la guida della Caritas diocesana albese. A partire dal 1° settembre 2025 sarà don Domenico Degiorgis (sotto nella prima foto) a ricoprire l’incarico di direttore dell’Ufficio Caritas e presidente della Fondazione Caritas diocesana, subentrando a don Mario Merotta (nella seconda foto), che per otto anni – di cui sei da direttore – ha guidato l’ente con grande impegno.

Il vescovo Marco Brunetti ha dichiarato: "Ringrazio don Mario Merotta per il suo impegno condiviso con l’equipe Caritas, a favore della testimonianza della carità nella nostra diocesi. Il Signore lo accompagni nel suo nuovo ministero di co-parroco, mentre accogliamo con gratitudine la disponibilità di don Degiorgis ad assumere un incarico tanto delicato, lasciando la parrocchia di San Cassiano. Lo accompagniamo con la preghiera".

La nomina è stata comunicata al termine della visita pastorale alla vicaria della città di Alba, che ha portato anche a una serie di rinunce, trasferimenti e nuove nomine.

Rinunce, trasferimenti e nuove nomine nella diocesi di Alba

Le rinunce: mons. Bernardino Negro lascia le parrocchie di San Lorenzo, Santi Cosma e Damiano e San Giovanni in Alba per limiti di età, restando rettore del Seminario vescovile; don Domenico Degiorgis lascia la parrocchia di San Cassiano per il nuovo incarico in Caritas.

I trasferimenti: mons. Claudio Carena passa dalla parrocchia di Cristo Re alle parrocchie di San Lorenzo, Santi Cosma e Damiano e San Giovanni in Alba, mantenendo l’incarico di vicario generale e gli altri impegni diocesani.

Le nomine: don Luigi Lucca diventa parroco di San Cassiano, mantenendo la parrocchia del Divin Maestro; don Gianluca Zurra è nominato parroco di Cristo Re; don Maurizio Penna sarà co-parroco non moderatore delle parrocchie dell’Unità pastorale 27 di Cortemilia, iniziando gli studi in diritto canonico a Venezia; mons. Claudio Carena entra come canonico del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo; padre Giovanni Gariglio CRS diventa parroco di Narzole, con padre Cleto Bonasia CRS come vicario; don Mario Merotta sarà co-parroco non moderatore dell’Unità pastorale 22 (Novello, Barolo, Vergne, Monchiero); don Luca Bravo co-parroco dell’Unità pastorale 23 (Rodello, Montelupo, Diano); il diacono Alberto Adriano collaboratore pastorale della vicaria della Langa; il diacono Pier Lorenzo Caranzano collaboratore pastorale della vicaria Sinistra Tanaro.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre o dal 1° novembre 2025, a seconda degli incarichi. "Le quattro unità pastorali presenti in città sapranno lavorare insieme per un annuncio del Vangelo che raggiunga tutti", ha concluso mons. Brunetti.

redazione

