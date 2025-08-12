Gettare rifiuti dall’auto: ora si rischiano fino a 18mila euro e la sospensione della patente

Poteva avere conseguenze gravissime l’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 2 agosto sulla A33 Cuneo-Asti, tra lo svincolo di Sant’Albano Stura e la località Massimini di Carrù. Poco prima delle 19, una bottiglia è stata lanciata dal finestrino di un’auto in corsa, colpendo il tettuccio del veicolo che la seguiva. L’automobilista colpito ha subito avvisato la centrale operativa dell’autostrada, che ha verificato l’assenza di pericoli dai cavalcavia sovrastanti.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto incosciente sarebbe stato compiuto da un altro veicolo in movimento. Nessuno è rimasto ferito, ma le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire al responsabile.

e proprio mentre si registra l’ennesimo atto di inciviltà stradale, è entrata in vigore – dal 9 agosto – una normativa nazionale che inasprisce pesantemente le sanzioni per chi getta rifiuti dai veicoli. Ora si rischiano multe da 1.500 a 18.000 euro, sospensione della patente e, nei casi più gravi, perfino l’arresto.

Il decreto legge n. 116 consente inoltre di sanzionare i trasgressori grazie alle telecamere pubbliche e private che riprendono la targa, senza più la necessità di coglierli sul fatto. E nei casi di abbandono di rifiuti pericolosi in aree protette o vicino a corsi d’acqua, la pena può arrivare fino a cinque anni e mezzo di carcere, con arresto entro 48 ore grazie alla cosiddetta “flagranza differita”.

Un’arma in più per contrastare l’inciviltà alla guida, che in provincia di Cuneo – come dimostra l’episodio di sabato 2 agosto – non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza.