Il Premio Roddi festeggia i 30 anni e premia Neri Marcorè "Testimone di Bellezza"

Trent’anni di poesia, di voci e di emozioni condivise. Il Premio Roddi taglia il traguardo della sua XXX edizione e lo fa con un fine settimana che intreccia arte, poesia, cinema e cultura, trasformando il borgo in un palcoscenico aperto a tutti.

Il via alle celebrazioni sarà sabato 30 agosto con la cerimonia di consegna del Testimone di Bellezza a Neri Marcorè, attore, regista e artista tra i più amati del panorama culturale italiano. "Un riconoscimento che premia non solo la carriera, ma anche lo spirito di un interprete capace di coniugare ironia, impegno e bellezza", sottolineano gli organizzatori. L’appuntamento è al Castello di Roddi alle 18, in un clima di festa e di incontro. Nel 2024 era stata la scrittrice, sceneggiatrice e regista Cristina Comencini a ricevere l’omaggio.

La serata proseguirà ad Alba, al Cinema Teatro Moretta, dove alle 21.15 sarà proiettato Zamora, film diretto e interpretato da Marcorè. Un’opera che unisce leggerezza e profondità, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare da vicino il regista e di scoprire il dietro le quinte del suo lavoro.

Domenica 31 agosto il Castello di Roddi tornerà ad accogliere il pubblico per la cerimonia di premiazione della XXX edizione del Concorso di Poesia. Alle 16.30 i versi vincitori e le voci poetiche premiate saranno protagonisti di un momento di grande intensità, capace di rinnovare, anno dopo anno, l’amore per la parola e la bellezza.

Un anniversario importante, che non segna solo un punto di arrivo, ma apre un nuovo ciclo per i prossimi trent’anni di cultura e poesia. "Vi invitiamo a partecipare con il cuore aperto e lo spirito pronto ad accogliere la bellezza in ogni sua forma", è l’appello del Premio Roddi.