“OIKOS. Città, casa comune”: prosegue il ciclo di incontri a Bra

Continua il ciclo di incontri del progetto “OIKOS. Città, casa comune”, con un appuntamento che pone al centro la fragilità, l’identità e la potenza delle storie personali come strumenti di consapevolezza e relazione.

Giovedì 28 agosto alle ore 20.45, nella suggestiva sala affrescata di Palazzo Mathis (Piazza Caduti per la Libertà 20 – Bra), si terrà l’incontro dal titolo “Non sono strano: sono una limited edition”, con la partecipazione di Matias Gregorio, giovane autore e divulgatore.

Il libro, da cui l’evento prende il nome, non è solo una testimonianza autobiografica, ma un vero e proprio viaggio emotivo – ironico, profondo e privo di censure – dentro le sfide dell’adolescenza e della crescita. Tra disturbi alimentari, ansia, crisi familiari e il percorso di accettazione dell’identità, Matias Gregorio racconta con autenticità ciò che spesso resta inascoltato, trasformando la fragilità in un atto politico e relazionale.

La serata offrirà al pubblico uno spazio di ascolto e riflessione, con l’obiettivo di favorire un dialogo intergenerazionale sincero e necessario, soprattutto in un tempo in cui il disagio giovanile resta troppo spesso invisibile.

L’evento è a ingresso libero (prenotazione consigliata) e si inserisce all’interno delle attività promosse dal progetto “OIKOS. Città, casa comune”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in collaborazione con Associazione Quartiere Madonna dei Fiori, Salesiani Don Bosco Bra, Cooperativa Lunetica, IC Bra 2 e Città di Bra.

Per informazioni e prenotazioni: 366 2401353

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



