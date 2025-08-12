Un poster racconta don Meyranesio, il parroco tra storia e mistero

Un poster nell'ex casa parrocchiale di Sambuco riporta alla luce la figura di don Francesco Giuseppe Meyranesio, storico ed epigrafista che visse in questa comunità montana dal 1768 al 1793. La sua vicenda professionale rappresenta un affascinante capitolo di storia locale che si muove tra rigore scientifico e ambizione intellettuale.
Nato a Pietraporzio nel 1728, don Meyranesio fu un ricercatore appassionato che dedicò la propria vita non solo agli impegni religiosi, ma soprattutto alla ricerca storica. Tra le sue opere più significative spicca il "Pedemontium Sacrum", un testo in latino che ripercorre la storia dei vescovi piemontesi dal III al XVII secolo.
Esperto di epigrafia latina, il sacerdote intrattenne rapporti con importanti studiosi dell'epoca, come Giuseppe Vernazza, e fu successivamente ricordato nella prestigiosa raccolta "Monumenta Historiae Patriae" voluta da Carlo Alberto di Savoia.
Tuttavia, la sua figura è avvolta da un alone di controversia. Verso la fine del XIX secolo, molte delle sue ricerche vennero considerate prive di fondamento storico. Le analisi successive evidenziarono che, accanto a una meritoria attività di divulgazione di testi epigrafici autentici, don Meyranesio compose anche numerose iscrizioni cartacee non veritiere, diffuse attraverso una fitta corrispondenza con altri studiosi.
La sua personalità resta ancora oggi oggetto di studio. Probabilmente, la sua ambizione di carriera e il desiderio di arricchire le testimonianze della "storia patria" lo portarono a elaborare una complessa produzione che, pur nella solitudine della montagna, lo rese una figura unica nel panorama culturale dell'epoca.
Il poster nell'ex casa parrocchiale di Sambuco diventa così non solo un omaggio, ma un invito alla riflessione su una figura di studioso che rappresenta appieno le contraddizioni intellettuali del suo tempo.