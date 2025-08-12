Cellulari e schede SIM scoperti nella Casa di Reclusione di Fossano

Questa mattina, intorno alle ore 8:15, nel corso di una perquisizione ordinaria condotta all’interno della Casa di Reclusione di Fossano, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto un telefono cellulare perfettamente funzionante e tre schede SIM, nascosti all’interno di una busta della spesa collocata nel locale dove vengono custoditi i frigoriferi destinati alla conservazione degli alimenti e delle derrate per i detenuti.

L’operazione, frutto di un’attività di monitoraggio e controllo portata avanti da giorni, si è conclusa con successo grazie alla determinazione e all’alta professionalità del personale operante.

Il Segretario Generale dell’O.S.A.P.P., Leo Beneduci, ha dichiarato: “Le carceri italiane sono ormai diventate veri e propri call center abusivi, piazze di spaccio, luoghi dove i telefoni cellulari circolano liberamente. Solo grazie all’abnegazione e all’enorme spirito di sacrificio della Polizia Penitenziaria, che continua a operare senza sosta, si riesce ancora a mantenere un minimo di legalità. Quanto accaduto alla Casa di Reclusione di Fossano ne è l’ennesima dimostrazione.”

Beneduci ha inoltre sottolineato le gravi criticità strutturali e organizzative che affliggono l’istituto fossanese: “A Fossano l’organico è ridotto all’osso, e il personale è costretto a sostenere turni infiniti, in condizioni di stress e sovraccarico. Speriamo che l’Amministrazione non solo riconosca il merito al personale intervenuto, ma che provveda, con l’assegnazione del prossimo corso di Polizia Penitenziaria, a rafforzare in modo concreto la dotazione organica dell’istituto.”

L’O.S.A.P.P. continuerà a denunciare le gravi carenze del sistema penitenziario italiano, sostenendo con fermezza il lavoro di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si rinnova pertanto l’appello all’Amministrazione Penitenziaria affinché riconosca concretamente il valore e l’impegno quotidiano del personale di Polizia Penitenziaria, intervenendo con urgenza per rafforzare gli organici e garantire condizioni di lavoro dignitose ed efficaci in tutti gli istituti, a partire da Fossano.