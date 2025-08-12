"Mufasa - Il Re Leone" al secondo cineforum per bambini e famiglie a Macra

Secondo Cineforum a Macra dedicato ai bambini ed alle famiglie facente parte dell’VIII RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA

La rassegna programmata da giugno ad agosto nei comuni dell’Ecomuseo comprende, nel cartellone 2025, 14 eventi tra concerti, cineforum e spettacoli teatrali.

Mercoledì 13 AGOSTO alle ore 21 si terrà la proiezione del film per bambini e Famiglie "Mufasa - Il Re Leone" a Macra presso il capoluogo Bedale, nello Spazio Young.

Nelle Terre del Branco ogni cosa ha il suo posto, anche una giovane leonessa come Kiara, principessa figlia di Simba e Nala, che come unica preoccupazione ha quella di ripararsi dai tuoni durante i temporali. Ed è proprio durante una notte tempestosa, quando i suoi genitori si allontanano per dare alla luce il fratellino Kion, che Kiara viene intrattenuta da Rafiki e dall'immancabile commento di Timon e Pumbaa con la storia di suo nonno Mufasa e di come è diventato re. Tutto inizia con Mufasa che è ancora un cucciolo inesperto al seguito dei suoi genitori, Masego e Afia, mentre i tre vanno alla ricerca della mitica Milele, la terra dell'abbondanza dove finalmente troveranno rifugio dalla siccità.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune Macra e la Pro Loco Rupicapra.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VIII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP dalla Fondazione CRC.