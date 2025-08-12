Martedì 12 agosto alle ore ore 20:45, in Piazza San Magno di Roccavione, è in programma una serata in cui letteratura e musica si intrecciano: il romanzo “Passi a due” di Anna Ballatore e Luca Lazzari incontra le canzoni dei grandi cantautori italiani interpretate dal gruppo Porto Narbona. Letture, dialoghi con gli autori e intermezzi musicali daranno vita a un vero e proprio “passo a due” tra narrazione e melodia, per far vibrare l’arte nel cuore del paese.
L’evento rientra nella rassegna “Oltre il Riflesso – Riflettiamo l’arte” ed è promosso dal Comitato Incontri in Vetrina, con il patrocinio del Comune di Roccavione e il supporto di Nova Rocca.
Un appuntamento dal forte valore identitario: Anna Ballatore è originaria di Roccavione e alcuni componenti di Porto Narbona sono roccavionesi, rendendo la serata un omaggio alla creatività che nasce e cresce sul territorio.
Durante l’incontro il pubblico potrà ascoltare letture scelte tratte dal romanzo, dialogare con gli autori e lasciarsi accompagnare dalle esecuzioni live della band, in un alternarsi di parole e note che esplora il tema dell’amore nelle sue sfumature.
L'ingresso è libero.
Nel corso della serata il vicino Caffè D’Ara sarà il luogo perfetto per sorseggiare un drink in questa calda serata estiva.
In Breve
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Eventi | 12 agosto 2025, 11:08
Parole e musica sotto le stelle di Roccavione: "Passi a due... a due voci"
Martedì 12 agosto letteratura e melodie si fondono: il romanzo di Ballatore e Lazzari incontra le interpretazioni dei Porto Narbona in Piazza San Magno
Martedì 12 agosto alle ore ore 20:45, in Piazza San Magno di Roccavione, è in programma una serata in cui letteratura e musica si intrecciano: il romanzo “Passi a due” di Anna Ballatore e Luca Lazzari incontra le canzoni dei grandi cantautori italiani interpretate dal gruppo Porto Narbona. Letture, dialoghi con gli autori e intermezzi musicali daranno vita a un vero e proprio “passo a due” tra narrazione e melodia, per far vibrare l’arte nel cuore del paese.