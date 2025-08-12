Parole e musica sotto le stelle di Roccavione: "Passi a due... a due voci"

Martedì 12 agosto alle ore ore 20:45, in Piazza San Magno di Roccavione, è in programma una serata in cui letteratura e musica si intrecciano: il romanzo “Passi a due” di Anna Ballatore e Luca Lazzari incontra le canzoni dei grandi cantautori italiani interpretate dal gruppo Porto Narbona. Letture, dialoghi con gli autori e intermezzi musicali daranno vita a un vero e proprio “passo a due” tra narrazione e melodia, per far vibrare l’arte nel cuore del paese.



L’evento rientra nella rassegna “Oltre il Riflesso – Riflettiamo l’arte” ed è promosso dal Comitato Incontri in Vetrina, con il patrocinio del Comune di Roccavione e il supporto di Nova Rocca.



Un appuntamento dal forte valore identitario: Anna Ballatore è originaria di Roccavione e alcuni componenti di Porto Narbona sono roccavionesi, rendendo la serata un omaggio alla creatività che nasce e cresce sul territorio.



Durante l’incontro il pubblico potrà ascoltare letture scelte tratte dal romanzo, dialogare con gli autori e lasciarsi accompagnare dalle esecuzioni live della band, in un alternarsi di parole e note che esplora il tema dell’amore nelle sue sfumature.



L'ingresso è libero.



Nel corso della serata il vicino Caffè D’Ara sarà il luogo perfetto per sorseggiare un drink in questa calda serata estiva.