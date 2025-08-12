Siamo tutti fotografi: Manta protagonista di un concorso aperto a tutti

"Siamo tutti fotografi: scopriamo Manta” è il titolo del concorso fotografico organizzato dall’associazione “Amici di Manta”, presieduta da Piersandro Mina, in occasione della tradizionale festività dedicata a San Leone, che si svolgerà a fine agosto.

L’iniziativa riprende un’idea che, negli anni Sessanta e Settanta, aveva riscosso un grande successo a livello nazionale.

Il tema scelto è il paese di oggi, con i suoi angoli caratteristici e storici, i personaggi e le trasformazioni avvenute nel tempo.

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, purché non professionisti, e prevede due sezioni: una riservata ai ragazzi fino a 17 anni e l’altra per i maggiorenni.

Per partecipare basta inviare le proprie immagini all’indirizzo e-mail amicidimanta@yahoo.it entro il 24 agosto.

Una giuria selezionerà le fotografie e le cinque migliori di ogni categoria saranno stampate in formato ingrandito ed esposte in Cascina Aia dal 29 agosto al 2 settembre, prima di essere premiate.

Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Manta.