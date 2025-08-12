“Storie e stagioni di un paese”, la mostra che celebra Ugo Robaldo

Un racconto per immagini che restituisce l'anima di un piccolo borgo alpino attraverso gli scatti di un fotografo locale. Domenica 24 agosto, nella suggestiva cornice della Cappella di Santa Liberata, prende vita una mostra, dal titolo “Attraverso gli occhi di Ugo Robaldo - Storie e stagioni di un paese”, che non è solo esposizione fotografica, ma documento prezioso di un patrimonio umano e paesaggistico da preservare. L'iniziativa, patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Pamparato, si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria storica e culturale delle comunità montane.

L'inaugurazione della mostra fotografica si terrà domenica 24 agosto alle ore 11:30 presso la Cappella di Santa Liberata, nella frazione Valcasotto del Comune di Pamparato. L’iniziativa sarà preceduta dalla Santa Messa patronale delle ore 10:15 presso la Parrocchiale di San Ludovico e seguita, alle ore 13:00, da un pranzo conviviale presso la struttura coperta della borgata Ghirardi.