Eventi | 12 agosto 2025, 12:34

Ultimo appuntamento dell'estate braidese con il "Cinema all'aperto"

Giovedì 21 agosto in scena il documentario "Saluti da Bra. Storie di emigrazione" diretto da Remo Schellino

Ultimo appuntamento dell’estate braidese con il Cinema all’aperto, che anche quest’anno ha raccolto grande entusiasmo e partecipazione di pubblico. Giovedì 21 agosto, a partire dalle 21.30 nell’arena di Palazzo Traversa a Bra, andrà in scena il documentario “Saluti da Bra. Storie di emigrazione”, con la regia di Remo Schellino e la consulenza storica di Fabio Bailo.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, porta in scena le storie di una ventina di donne e uomini, diversi per età, istruzione, percorso lavorativo e personale, offrendo un ritratto corale dei flussi migratori che raggiunsero la città della Zizzola alcuni decenni fa. Gli emigranti erano siciliani di Butera e Calascibetta, calabresi di Polistena e San Sosti, sardi di Muravera, solo per citarne alcuni, tutti alla ricerca di una vita migliore per sé e per la famiglia.

In caso di pioggia il film verrà proiettato all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza.

È consigliata la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it

comunicato stampa

