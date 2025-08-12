Ultimo appuntamento dell’estate braidese con il Cinema all’aperto, che anche quest’anno ha raccolto grande entusiasmo e partecipazione di pubblico. Giovedì 21 agosto, a partire dalle 21.30 nell’arena di Palazzo Traversa a Bra, andrà in scena il documentario “Saluti da Bra. Storie di emigrazione”, con la regia di Remo Schellino e la consulenza storica di Fabio Bailo.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, porta in scena le storie di una ventina di donne e uomini, diversi per età, istruzione, percorso lavorativo e personale, offrendo un ritratto corale dei flussi migratori che raggiunsero la città della Zizzola alcuni decenni fa. Gli emigranti erano siciliani di Butera e Calascibetta, calabresi di Polistena e San Sosti, sardi di Muravera, solo per citarne alcuni, tutti alla ricerca di una vita migliore per sé e per la famiglia.

In caso di pioggia il film verrà proiettato all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza.