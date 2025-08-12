Savigliano, il 4 settembre torna il Quadrangolare del cuore

A Savigliano la solidarietà torna in campo... e si fa in quattro. Giovedì 4 settembre – dalle 19, allo stadio “O. Morino” – andrà in scena il Quadrangolare del cuore, ormai consueta serata sportiva e benefica organizzata dal Comune di Savigliano.

L'iniziativa, alla sua quarta edizione, vedrà sfidarsi quest'anno quattro squadre: amministratori, carabinieri, commercianti ed allenatori e dirigenti della Saviglianese.

L'ingresso sarà ad offerta libera. Al termine del Quadrangolare si terrà l'estrazione a sorte della sottoscrizione a premi: in palio ci saranno anche maglie autografate da calciatori di Serie A. I biglietti sono già in vendita nei punti convenzionati: Bar Brec, Il Fruttaiolo e Tutta Natura da Borio.

Tutto quanto verrà raccolto nel corso della serata sarà devoluto all'associazione Amici dell'Ospedale ed alla onlus “Amici dell'Africa”.

Non mancheranno la parte ristoro, con la possibilità di cenare con porchetta e birra (a cura della Vineria Il Roma) e l'animazione musicale, con un dj set nel corso di tutta la serata.

Anche per l'edizione 2025, il Quadrangolare del cuore avrà per madrina la giornalista di “La Presse” Ilenia Arnolfo.

«Ancora una volta tanti saviglianesi che nella vita di tutti i giorni svolgono ruoli diversi tra loro hanno accettato di scendere in campo e mettersi in gioco per fare del bene – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Questo è lo spirito dell'iniziativa, che è ormai diventata un appuntamento fisso del settembre cittadino unendo sport e beneficenza. Siamo certi che ancora una volta la risposta del pubblico dagli spalti del Morino sarà calorosa e generosa».



