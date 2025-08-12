Atletica, Europei U20: buona prova di Lorenzo Vera nelle batterie di qualificazione della staffetta 4x100

Con i campionati europei U20 svoltisi a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto, si è conclusa la prima parte della stagione.

In terra finlandese era presente Lorenzo Vera, schierato sabato nelle batterie di qualificazione della staffetta 4x100 maschile in terza frazione. Buona la prova del saluzzese che ha conquistato la finale con i compagni Luca Corradin, Francesco Pagliarini e in chiusura Daniele Orlando. Il 40”43 ottenuto, piazza il quartetto azzurro al secondo posto davanti a Cechia, Gran Bretagna, Svizzera e Ucraina accreditate allo start di crono migliori.

Il velocista saluzzese non era riuscito nella prova individuale dei 200 metri ad ottenere la qualificazione correndo in 21”81 (1,6 m/s di vento contro per lui), lontano dal personale e stagionale ottenuto al Meeting di Primavera (21”19).

Sulla stessa distanza l’azzurro Diego Nappi ha vinto l’oro in 20”77 ad un centesimo dal personale ottenuto in semifinale. Proprio Nappi ha poi preso il posto di Vera nella finale di domenica, ma non ha potuto dimostrare la sua classe in curva per via dell’errore al primo cambio tra Corradin e Pagliarini con il testimone caduto in terra e il conseguente stop degli azzurri.

Una prova sfortunata in una trasferta pazzesca per l’Italia che ha ottenuto l’oro con la 4x100 femminile (Pagliarini, Valensin, Castellani e Doualla; record nazionale di 43”72 e successo storico), Francesco Crotti nel triplo (personale di 15,93 e vittoria 32 anni dopo un mito come Paolo Camossi), Matteo Togni nei 110 ostacoli in 13”27 (anche qui nuovo primato italiano e primo storico oro nella specialità), Kelly Doualla la 15enne che sta stupendo il Mondo con 11”22 nei 100) e Erika Saraceni nel triplo con record italiani 14,24 oltre ai 3 argenti e 5 bronzi.

Questi incredibili risultati hanno sancito il primato dell’Italia nel medagliere che si ritrova sul tetto d’Europa per la prima volta degli Under 20.