Cuneo: nuovi premi europei per lo sport, i #BeActive EU Sport Awards

La Commissione europea ha presentato i #BeActive EU Sport Awards, un nuovo appuntamento annuale che punta a riconoscere e sostenere le esperienze più significative legate allo sport e all’attività fisica nei Paesi europei. L’iniziativa, inserita nel programma Erasmus+, prende spunto dai precedenti riconoscimenti Be Active e Be Inclusive, ampliandone gli ambiti e aumentando le risorse disponibili.

Il concorso intende mettere sotto i riflettori progetti e protagonisti che utilizzano lo sport come strumento per migliorare il benessere fisico, favorire la partecipazione sociale, unire diverse generazioni e stimolare il volontariato. Le attività possono nascere in contesti scolastici, aziendali o comunitari e includere azioni mirate a superare ostacoli alla partecipazione per persone con minori opportunità.

Questa prima edizione prevede cinque ambiti di premiazione:

- la promozione di stili di vita più attivi

- l’inclusione sociale attraverso lo sport, con attenzione alla parità e alla diversità

- il riconoscimento del volontariato e del suo impatto positivo

- la creazione di legami fra generazioni grazie alle attività sportive

- l’utilizzo dello sport come veicolo di dialogo, tolleranza e cooperazione.

Il bando è aperto a enti e organizzazioni stabiliti nei Paesi ammessi, mentre nella categoria dedicata al volontariato possono concorrere anche singole persone maggiorenni, a condizione che rispettino i requisiti richiesti.

Per questa edizione il montepremi complessivo è di 125.000 euro: ogni categoria avrà un vincitore, che riceverà 15.000 euro, e due finalisti, che otterranno 5.000 euro ciascuno. Le candidature devono essere presentate entro il 24 settembre 2025, alle ore 17:00 (CET).

Per maggiori informazioni, visitare il portale dedicato: