Volley femminile: sabato 30 agosto torna a Mondovì la magia del "Puma Start"

Per anni il “Puma Fest” di Carrù era stato il modo che la LPM Pallavolo Mondovì aveva per iniziare la sua stagione agonistica.

Dopo qualche anno in cui l’evento non era più stato organizzato, il 2025 vuole simbolicamente rappresentare un ritorno alla convivialità e allo spirito di squadra e gruppo che per molti anni ha caratterizzato la società monregalese.

Per questo motivo, sabato 30 agosto torna l’evento, che assume il nome di “Puma Start”.

Il PalaManera di Mondovì ospiterà una giornata all’insegna del settore giovanile MonVi, fruttuosa collaborazione tra le “cantera” di Mondovì Volley e Vicoforte sempre più solida e strutturata.

Ma dal tardo pomeriggio ci sarà spazio per la formazione di B1, con street food e musica a fare da gustoso lancio per la serata in cui si presenteranno tutte le squadre e si concluderà con la musica di Molinoir in un party che andrà avanti fino a tardi. La partenza della giornata è prevista per le 8.30, con il ritrovo di tutte le squadre MonVi. Per loro in programma allenamenti, test, misurazioni, colloqui con diversi esperti (nutrizionista, psicologa, fisioterapista) per iniziare a far fatica dal punto di vista fisico ma allo stesso tempo imparare e capire alcune delle nozioni fondamentali della vita di un’atleta.

Anche i genitori e le famiglie saranno coinvolti nel “Puma Start”, con incontri a loro dedicati e con la società che si metterà a loro disposizione per ogni dubbio che possano avere in vista della stagione. L’evento entrerà nel vivo dalle 17.30, con l’allenamento della Serie B1 aperto al pubblico e con l’apertura dello stand di street food che servirà tutti i presenti fino a notte.

Alle 21, poi, arriverà l’evento più atteso della giornata, la presentazione di tutte le squadre del settore giovanile e della prima squadra di Mondovì Volley, alla presenza di autorità, sponsor e di tutti coloro che avranno piacere di partecipare. Il tutto sarà condotto dalla voce di Luca Trombetta, storico speaker del club nelle partite casalinghe.

E poi… festa! Mondovì Volley invita tutti a questo ritorno del “Puma Start”, con la speranza di vedere un palazzetto ribollente di gioia e colori e con la voglia di tornare ad unirsi, conoscersi e condividere momenti, il tutto “nel segno del Puma”.