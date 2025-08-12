Volley A1F. Cuneo, via alla stagione '25/'26. In archivio il primo allenamento, Salvagni: “La parola chiave? Lavoro” [FOTO E VIDEO]

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio della stagione 2025-2026 della Cuneo Granda Volley. Dopo la presentazione dello staff tecnico, del roster e il lancio della campagna abbonamenti, la prima squadra si è ritrovata ieri – lunedì 11 agosto – al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, casa del volley cuneese, per il primo allenamento della nuova annata.

Il primo giorno delle Gatte si è aperto con una sessione mattutina in sala pesi, seguita nel pomeriggio dal debutto sul taraflex. Sotto la guida di coach Salvagni, con lo staff tecnico al completo e davanti a numerosi tifosi, comprese entrambe le tifoserie organizzate, le cuneesi hanno iniziato la preparazione con entusiasmo e determinazione.

Tra le atlete c'è però ancora qualche assente: Anna Bardaro, nuovo pilastro della seconda linea biancorossa, è infatti attualmente impegnata con la Nazionale Under 21 ai Mondiali di categoria in Indonesia. Convocazione nella Nazionale ceca per Ela Koulisiani e manca infine Nova Marring, attesa a Cuneo nelle prossime settimane per unirsi alla squadra.

Dopo il lavoro fisico a corpo libero, le giocatrici hanno iniziato a riprendere confidenza con il pallone, segnando il primo passo concreto verso l’esordio stagionale previsto per lunedì 6 ottobre in trasferta contro Macerata.

“Oggi mi sono divertito tantissimo, al primo allenamento c’è tanto entusiasmo” commenta un soddisfatto François Salvagni al termine. Tante buone sensazioni e prossimi passi ben chiari: “L'obiettivo sarà fare tanta attenzione al lavoro fisico, che abbiamo scelto di fare tutto con la palla. Pian piano inseriremo gli aspetti tecnici”.

Sensazioni positive condivise anche dal capitano Noemi Signorile: “Come da primo giorno di scuola. Tanta emozione ma soprattutto è stato bello avere tanta gente che è venuta a vederci, tra cui entrambe le nostre tifoserie. Sono molto emozionata, mi aspetto una bella stagione, ci sarà da lottare in ogni partita ma sono fiduciosa e positiva”.

E la voglia è tanta anche per chi è alla prima stagione a Cuneo, come Jessica Rivero: “Abbiamo tanta voglia di lavorare e c’è tanta sinergia per farlo bene assieme. Siamo una squadra molto giovane, voglio trasmettere la mia esperienza”.

Archiviato quindi il primo giorno, le Gatte sono ora pronte ad affrontare il resto della settimana che prevede:

Martedì: test fisici (10-12), meeting (15-17), allenamento (17-19);

Mercoledì: meeting (10-11), allenamento (11-13);

Giovedì: pesi (10-12), allenamento (15-17);

Venerdì-sabato-domenica: riposo.