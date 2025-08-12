 / 

Cincinnati, Nardi agli ottavi: sarà sfida con Alcaraz

(Adnkronos) - Luca Nardi agli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il 22enne di Pesaro, al miglior risultato della carriera in un torneo 1000, beneficia del ritiro del ceco Jakub Mensik. La testa di serie numero 16 deve lasciare il campo per un problema fisico sullo score di 6-2, 2-1 per l'italiano. Nardi affronterà Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, al terzo turno batte il serbo Hamad Medjedovic per 6-4, 6-4. 

