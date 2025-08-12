 / 

Paolini vola agli ottavi di Cincinnati: Krueger battuta in due set

(Adnkronos) - Jasmine Paolini vola agli ottavi di Cincinnati. La tennista azzurra ha battuto oggi, martedì 12 agosto, la statunitense Ashlyn Krueger in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-1 nel terzo turno del Masters 1000 americano. Dopo un primo set molto equilibrato, in cui Paolini non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis, l’azzurra si è sciolta nel secondo, facendo valere il netto divario tecnico con l’avversaria 

  

Agli ottavi di finale di Cincinnati Paolini sfiderà la ceca Barbora Krejcikova. 

  

