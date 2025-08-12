Sinner agli ottavi di Cincinnati, Diallo battuto in 2 set. Sonego out

(Adnkronos) -

Jannik Sinner agli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, numero 1 del mondo e campione in carica, oggi 12 agosto batte il canadese Gabriel Diallo nel match del terzo turno per 6-2, 7-6 (8-6) in 1h53'.

Sinner archivia la pratica con una prestazione sufficiente: 6 ace e 5 doppi falli, con un rivedibile 50% di prime palle. Il miglior giocatore del pianeta bilancia colpi vincenti e errori gratuiti (20 e 20), mentre il suo avversario sparacchia fuori spesso e volentieri (51 errori non provocati). L'altoatesino centra la 23esima vittoria di fila sul cemento, su cui ha conquistato gli ultimi 15 set. Sono 9 i successi consecutivi nell'ultimo mese e mezzo e 7 quelli ottenuti sui campi di Cincinnati tra il 2024 e il 2025.

Sinner parte con il freno a mano tirato, sprecando un break point in apertura commettendo ben 3 doppi falli nel secondo game: cede subito il servizio e deve rincorrere (0-2). L'azzurro si rimette immediatamente in carreggiata, piazzando un break a zero e agganciando il 2-2 con un parziale di 8 punti consecutivi.

Nel quinto game, l'azzurro mette la freccia con il secondo break consecutivo al termine di un game di 12 punti (3-2). Al servizio Sinner trova continuità (4-2) e nel settimo game, al termine di una maratona di 16 punti, strappa ancora la battuta al rivale (5-2). L'altoatesino annulla 2 palle break e chiude il primo set 6-2 in 50 minuti con una striscia di 6 giochi consecutivi.

Diallo interrompe il monologo tricolore tenendo il servizio nel game che apre il secondo set. Un allarme antincendio scatta nello stadio e costringe i giocatori ad una breve sospensione: l'imprevisto non distrae Sinner, che continua a martellare nei game di battuta. Anche Diallo si aggrappa con profitto al servizio e rimane in partita senza concedere palle break fino all'undicesimo game. Sul 5-5, il canadese deve fronteggiare un break point che può decidere il match e si toglie dai guai con 2 ace di fila. Si va al tie-break e Diallo prova a scappare (4-2) ma rimette Sinner in carreggiata con un doppio fallo (4-4). L'azzurro sbaglia e offre un set-point che Diallo spreca (6-6). Sinner, dopo il pericolo scampato, sale 7-6 e chiude 8-6: vittoria in 1h53' e testa agli ottavi.

Lorenzo Sonego viene eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4, che si impone per 7-6 (7-4), 7-5 in 2h04' nella sfida del terzo turno. Sonego si arrende, incassando la sesta sconfitta in 8 confronti diretti, al termine di un match estremamente equilibrato. L'azzurro tiene botta nel primo set, annullando 2 palle break e arrivando a 2 punti dal traguardo. Paul, sotto 4-5 e 0-30, risale la china. Il verdetto viene rinviato al tie-break. Dal 3-3, l'americano cambia marcia e con un parziale di 4-1 si aggiudica la prima frazione. La partita si ferma per oltre un'ora a causa di un blackout che condiziona anche la trasmissione televisiva degli incontri.

Quando si riprende a giocare, il copione della sfida non cambia. Lo statunitense non concede nulla sul proprio servizio, Sonego non arriva mai a procurarsi una chance per il break. Il piemontese annulla 2 break point nelle fasi iniziali del set e inciampa poi nell'undicesimo game. Sul 5-5, 30-30 l'azzurro commette un doppio fallo. Paul ringrazia, piazza il break con un dritto vincente e chiude i conti con un game a zero impreziosito dagli ultimi 2 ace (13 in totale) della giornata.