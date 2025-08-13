Chiusura seminario di Fossano, un lettore a monsignor Delbosco: "Il problema non è che non sono più "attuali", ma non più tradizionali"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera, con alcune considerazioni circa la chiusura del seminario interdiocesano di Fossano, condivisa con la nostra redazione da parte del nostro lettore Valter Tuninetti, fondatore del gruppo cattolico "Alleati per l'Eucarestia e per il Vangelo, indirizzata al vescovo di Cuneo-Fossano, monsignor Piero Delbosco.





Alla c.a.

Mons. Piero Del bosco

Vescovo di Cuneo/Fossano

Eccellenza reverendissima,

sono Valter Tuninetti.

Apprendo, con tristezza infinita, che anche il seminario interdiocesano di Fossano chiude.

Mi permetto di scriverLe una brevissima riflessione che spero Le sia di spunto, anche se la mia voce non è niente: tutto questo è semplicemente il frutto malato di diocesi che provano allergia per la Tradizione. Sarà così sempre e ancora, in ogni luogo dove la Tradizione viene derisa o negata.

Qualcuno millanta che il problema sia il fatto che i seminari non sono più "attuali", ma questo è un inganno bello e buono. Il problema non è che i seminari non sono più "attuali", il problema è che i seminari non sono più TRADIZIONALI!

Rifletteteci per favore!

A maggior gloria di Dio.

Da parte mia ci sarà sempre e comunque un'intensa preghiera per la nostra amata Chiesa, che torni ad insegnare la Dottrina e a rispondere al bisogno vero e autentico di ogni uomo di conoscere Dio.

Non continuiamo a trasformare la Chiesa in una "semplice" Onlus, perché anche Giuda - quando Maria di Betania svuotò il barattolo di olio di nardo su Gesù - diceva che sarebbe stato meglio aiutare i poveri vendendo quell'olio prezioso piuttosto che usarlo per onorare ed adorare Dio.

Con amore e rispetto filiale, la saluto cordialmente, e spero che prenderà in considerazione queste mie povere parole.

Siamo sempre lodati Gesù,Giuseppe e Maria!!

Valter Tuninetti