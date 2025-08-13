 / Attualità

Attualità | 13 agosto 2025, 16:11

Dalla strada all’abbraccio di una famiglia: la nuova vita di Baby Blu

Abbandonata e affamata a Bernezzo, la micina trova amore e protezione grazie all’associazione “Il Gatto per Te” e alla nuova famiglia di Boves

E’ stata abbondonata in una piazza di Bernezzo. Chiedeva cibo e affetto ai passanti. L’associazione “Il gatto per te”  di Cervasca l’ha soccorsa, tenuta in stallo, ed ha cercato adozione.

Il  bel momento per Baby Blu è  arrivato pochi giorni fa: per lei, ma anche per Lorenzo e Gaia di Boves,  gli adottanti che cercavano  proprio una micina così.

E’ stato amore a prima vista, dopo un incontro emozionante, quando la gattina è entrata in casa ed è uscita dal trasportino. 

“Ecco cosa può donare un animale ad una persona  e come può cambiare la sua vita, quando qualcuno gli tende una mano, tirandolo fuori da situazioni di sofferenza. Allo stesso tempo è sempre grandissima la gioia di chi adotta e porta nella propria esistenza un essere vivente, a cui dare  amore e protezione - Grazie Lorenzo e Gasia  - affermano dall’associazione,  ribadendo l'urgenza delle adozioni, soprattutto in questo periodo, in cui ci sono tanti micini abbandonati che aspettano di trovare casa. 

"Il problema è sempre lo stesso. Per prevenire questo fenomeno -  afferma Patrizia Falco presidente dell'associazione -  è necessario sensibilizzare di più sulla cultura della sterilizzazione. Le gatte non sterilizzate partoriscono  cuccioli tre volte l’anno. Poi i piccoli magari vengono lasciati per strada o uccisi e se sono femmine è un dramma: il problema continua all’infinito, aumenta il randagismo e si molriplicano le malattie che li colpiscono. Meglio un gatto solo in casa ma  sterilizzato".

Per info sulle diverse adozioni :  Cuneo 340 635 0403  e sul sito. ilgattoperte odv.

vilma brignone

