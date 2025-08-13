 / Attualità

Musei di Robilante aperti nella settimana di ferragosto

Un’occasione unica per i numerosi turisti presenti in Valle Vermenagna per scoprire le tante curiosità che racchiudono

Nella corrente settimana i musei di Robilante (Fisarmonica ed il Mu.s.Com -Museo del suono) hanno previsto due giornate di aperture nei giorni del 15 agosto e domenica 17 agosto (con orario 10:00-12:00). 

Un’occasione unica per i numerosi turisti presenti in Valle Vermenagna per scoprire le tante curiosità che racchiudono: apprendere come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo della Fisarmonica, oppure conoscere in maniera semplice e concreta le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com).

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394, sito internet https://www.museofisarmonica.com/

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673; Facebook Mu.S.Com

