Pro loco di Sant’Albano Stura: in paese da oltre un anno un nuovo gruppo affiatato e propositivo   

Jimmy Chiavassa è il presidente di una “ritrovata” Pro loco a Sant’Albano Stura. Il destino dell’associazione sembrava essere avverso, con una presunta chiusura. Il gruppo era già infatti sciolto, ma un appello lanciato a tutte le associazioni locali da parte Comune nel gennaio 2024 ridefinì le sue sorti.

“La chiamata fu ben accolta e così con le forze di tutti la fiera primaverile fu un successo, nonostante le previsioni meteo non favorevoli – ha commentato Fontana -. Vedendo quindi che, associazioni e persone diverse, con idee diverse si erano amalgamate così bene, mi venne l’idea di proporre la costituzione di una nuova Pro loco per dare al nostro paese un po’ di 'vita'. A maggio 2024 il direttivo era al completo. Un gruppo formato da più associazioni e da ragazzi giovani e 'meno giovani', ma con tanta grinta e voglia di creare cose nuove ed eventi che potessero far divertire tutti dai più piccoli agli anziani. Riuscimmo, malgrado il poco tempo a disposizione, ad organizzare i festeggiamenti di San Liberato di fine agosto 2024. Furono sei giorni di eventi, spettacolo e cene. Dopo il successo del nostro di fatto primo evento Pro loco, non ci siamo fermati e nella pausa invernale abbiamo lavorato per la festa di Carnevale e la Fera ëd Sant’Alban 2025”.

“Il nostro paese ha dimostrato di volerci bene e, oltre agli eventi canonici come la Fiera di Sant’Albano e la Festa di San Liberato 2025 che si sta per avvicinare, lo scorso maggio siamo stati contattati da un gruppo di giovani del paese per dar loro supporto al loro evento “Raduno macchine vintage” e a luglio dal direttivo dell’Oasi per la serata in onore di Mauro Fissore. Due eventi partecipati e di successo. – conclude Chiavassa, certificando le riuscite degli appuntamenti di piazza - Vi ammetto inoltre che abbiamo un 'sogno nel cassetto': la realizzazione di una struttura a disposizione di tutti e per qualsiasi evento che si debba fare, speriamo di riuscire presto nell’intento”.