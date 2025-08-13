"Accademie in Valle": a Entracque un successo di pubblico e magia con il Candle Light Music del Ten Strings Duo

I giardini del Salone Maria José si sono trasformati in una cornice incantata per il concerto Candle Light Music del Ten Strings Duo, uno degli appuntamenti più suggestivi del programma di "Accademie in Valle".

Un pubblico di quasi 500 persone ha assistito a uno spettacolo indimenticabile, con i due musicisti posizionati magicamente sotto gli alberi dei giardinetti, circondati da centinaia di candele accese all'unisono che hanno creato un'atmosfera mozzafiato. I protagonisti della serata, Andrea Candeli alla chitarra e Denis Zannini al violino, si sono confermati due musicisti di eccezionale talento e con una sintonia artistica rara. A impreziosire l'esibizione, la vena surreale e ironica del chitarrista e la perfetta complicità del violinista, che hanno reso l'intero spettacolo un viaggio estremamente piacevole e coinvolgente, ricco di risate e momenti di grande leggerezza.

Il repertorio ha toccato generi ed epoche, accompagnato da un sapiente gioco di luci che cambiava colore per sottolineare ogni atmosfera. Dalle classiche ouverture del Barbiere di Siviglia e del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, si è passati alla passione rossa del tango di Astor Piazzolla, con le evocative note di Oblivion e Libertango. Le musiche da film hanno tinto la scena di un profondo blu, con gli indimenticabili temi di Ennio Morricone (Gabriel’s Oboe da Mission e i temi principali di C'era una volta il West e Il buono, il brutto e il cattivo) e i potenti arrangiamenti dei 2Cellos (da Il Gladiatore, L'ultimo dei Mohicani e Pirati dei Caraibi). Un'altra tappa fondamentale del viaggio sonoro è stato il “salto” negli anni '80, con un tributo alla storica rivalità tra Spandau Ballet e Duran Duran. Per non fare un torto a nessuno, il duo ha eseguito rispettivamente Through the Barricades e Save a Prayer, trasportando il pubblico indietro nel tempo con le luci arancioni del rock e pop contemporaneo, che hanno accompagnato anche brani iconici come More Than Words degli Extreme, Mad World dei Tears for Fears, I Don’t Want Miss a Thing degli Aerosmith e Viva la Vida dei Coldplay fino all'eccitante finale con Wonderwall degli Oasis.

Il successo del concerto testimonia la qualità e la versatilità della proposta del Ten Strings Duo e del programma "Accademie in Valle". L'ultimo appuntamento di questa rassegna si terrà sempre a Entracque il prossimo 30 agosto, con il concerto di Karima.