Eventi | 13 agosto 2025, 10:43

Cinema sotto le stelle: il documentario "In verità vi dico" alla Fiera del Tartufo

Domenica 31 agosto proiezione gratuita in piazza della Chiesa del film di Remo Schellino sui volti nascosti del clero

Regista Remo Schellino

Nell’ambito della Fiera del Tartufo Nero di Roddino, domenica 31 agosto alle ore 20.40 in Piazza della Chiesa, verrà proiettato “In verità vi dico – Storie di uomini”, l’ultimo film documentario di Remo Schellino.

Un racconto intimo e profondo, che esplora l’umanità nascosta sotto i paramenti sacri: chi sono davvero i parroci? Quali sono i loro dubbi, le loro fatiche, le loro scelte, spesso silenziose e coraggiose?

Il film propone uno sguardo dal basso, dove si respira il passato, il presente e il futuro di una Chiesa che si interroga sul proprio ruolo nel mondo di oggi. Un racconto di confine, ispirato dallo stesso invito di Papa Francesco a uscire verso le periferie dell’esistenza, dove è possibile osservare la realtà con occhi nuovi.

Sei storie, sei ritratti umani e spirituali, tra cui:

  • Don Michele Paschetta (classe 1910), parroco di Ormea
  • Don Angelo Dalmasso (1918), deportato a Dachau
  • Don Meo Bergese (1941), missionario in Brasile
  • Don Franco Servetto (1923), parroco di Serravalle Langhe
  • Don Federico Suria (1981), parroco a Chiusa Pesio
  • Mauro Borra (1969), ex parroco di Carrù

Un documentario che, oltre a essere testimonianza di fede, diventa analisi antropologica e sociologica del nostro tempo, tra vocazioni, fragilità e abbandoni.

Una serata di riflessione, ascolto e memoria, aperta a tutta la comunità.
Ingresso libero.

Evento realizzato con il sostegno di: Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRC
In collaborazione con: Comune di Roddino – Associazione Turistica Pro Loco Roddino

