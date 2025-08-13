I Titans di Alba Cheer tornano nelle piazze per l'estate del "Next Up Now"

Gli atleti di Alba Cheer sono pronti per il tradizionale bagno di folla di fine estate, che come ogni anno vedrà i Titans protagonisti nelle principali piazze di Alba e dintorni. Nella stagione del Next Up Now, il rilancio dopo i primi dieci anni di storia sportiva riparte dal primo passo, l'abbraccio del territorio.

Il primo appuntamento è fissato già per questa Domenica 17 Agosto a Priocca: a partire dalle 19 sarà possibile prendere parte alle attività di cheerleading e acrobatica proposte dai Titans, che chiuderanno l'intervento con una spettacolare esibizione. La replica è prevista per la Domenica successiva, il 24 Agosto a Govone, dove il ritrovo è fissato dalle 17 davanti al castello.

Le esibizioni dei Titans in occasione dei principali eventi del territorio sono ormai un must: uno spazio di ludico-motorio per i più piccoli è sempre affiancato allo spettacolo e all'adrenalina trasmesse dalle evoluzioni degli atleti, un mix vincente tra coinvolgimento attivo e intrattenimento, una ragione in più per esserci.