Saluzzo si racconta sotto le stelle e tra le icone del design: gli appuntamenti MuSa della settimana

Saluzzo si prepara a vivere una settimana all’insegna della cultura, dell’arte e della bellezza. I Musei MuSa – Musei Saluzzo propongono un calendario di appuntamenti che intreccia la storia millenaria del borgo con le espressioni più innovative del design italiano contemporaneo, offrendo ai visitatori esperienze immersive e riflessive.

La notte di sabato 23 agosto sarà il momento clou con “Saluzzo: bella di notte”, una visita guidata che si snoda tra le vie del centro storico e i camminamenti della Castiglia, l’antico castello dei marchesi. L’iniziativa, pensata per valorizzare il patrimonio medievale della città, si svolgerà “au clair de la lune”, trasformando il borgo in un palcoscenico suggestivo dove storia e atmosfera si fondono. Il percorso, con partenza alle 21.30 dalla biglietteria della Castiglia, è aperto a tutti al costo di 8 euro, gratuito per i bambini sotto i 10 anni, e richiede prenotazione obbligatoria.

Ma Saluzzo non si limita a guardare al passato. Presso la Fondazione Garuzzo, all’interno della Castiglia, è in corso la mostra “Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi”, parte della rassegna “Dialoghi e altri sguardi” e della 17ª edizione di Saluzzo Contemporanea. L’esposizione celebra il connubio tra progresso tecnico e creatività artistica, mettendo in dialogo oggetti iconici del design italiano con opere di artisti contemporanei. Curata da Carlo Massironi e Pietro Camardella, la mostra si avvale della straordinaria collezione CoKama, che raccoglie oltre 2.500 pezzi rappresentativi dell’eccellenza tecnologica italiana dal dopoguerra a oggi. Un’occasione per riflettere sul valore del “fare” italiano, dove forma e funzione si incontrano in una sintesi di estetica e visione.

La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre, con aperture dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e la domenica e nei festivi fino alle 19.

A completare l’offerta culturale, i Musei di Saluzzo mantengono aperture regolari fino al 31 ottobre, con possibilità di visite guidate nei fine settimana. La Castiglia, il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica, e la Casa Museo di Silvio Pellico accolgono i visitatori con orari diversificati e percorsi tematici che raccontano la storia, l’arte e la memoria della città.