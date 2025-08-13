San Grato in festa a Rivoira: tre settimane di tradizione e divertimento

Al via domenica 31 agosto la grande festa in frazione Rivoira in onore di San Grato, una manifestazione tra divertimento, buon cibo e tradizione che durerà fino al 20 dei settembre.

Si comincia domenica 31 agosto con la Santa Messa delle ore 10:30 alla quale seguirà l’inaugurazione del nuovo Micro Nido “Divina Provvidenza”.

Giovedì 4 settembre alle ore 20 si terrà la gara di scala 40 presso il Circolo Unione Agricola.

Venerdì 5 settembre alle ore 18:30 ci sarà la gara podistica non competitiva della Boves Run. Alle ore 20 serata paella con prenotazione obbligatoria entro il 2 settembre chiamando Nadia al 349 5027167 . Il menu alternativo per la serata sarà carne alla piastra e patatine. Seguirà, alle 20.30 la gara di belotta presso il Circolo Unione Agraria e, alle 21, la serata musicale con i “Glamour”.

Sabato 6 settembre la festa prosegue con la gara di bocce petanque alle ore 14 e si prosegue con Rivoira by Night con menu a base di stinco e patatine (prenotazione obbligatoria entro il 2 settembre chiamando Nadia al 349 5027167) e gran finale in musica con il Dj Gabri Valle.

Domenica 7 settembre alle ore 10 Santa Messa e processione in onore di San Grato e, a seguire, la consegna del premio “La Bisalta”. Alle ore 14 raduno moto e auto d’epoca. Un evento durante quale si potrà votare il mezzo preferito. A fine giornata si terrà la premiazione. Durante tutta la giornata saranno organizzati giochi per grandi e piccini a cura degli animatori di Rivoira, si terrà una mostra di animali, un ricco mercato rivoirese e ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo. Una giornata imperdibile che proseguirà poi con l’immancabile Pizza Party (prenotazione obbligatoria – biglietti ad esaurimento. Telefonare a Jessica 3470127630 ). Seguirà la serata Dj con Gabri Valle a partire dalle ore 21.

Lunedì 8 settembre, dalle ore 14 gara di pallapugno aperta a tutti. Alle ore 20 gran grigliata rivoirese, menu: grigliata, formaggi, dolce e acqua (porta con te posate e bicchiere, prenotazione obbligatoria entro il 3 settembre chiamando Alberto 3497385090) . A seguire la serata danzante con Daniela Busso e l’Orchestra Scacciapensieri.

Venerdì 19 settembre alle ore 21, presso il salone dell’Asilo va in scena il divertimento con il teatro dialettale della Compagnia dei Sensa Libret con lo spettacolo “Quand che ‘l servel a va a rabel”.

Sabato 20 settembre, alle ore 19.30, come ultimo appuntamento della manifestazione si terrà, come ogni anno, la tradizionale cena dell’amicizia presso il Chiostro dell’Asilo per info e prenotazioni – Cristian 3496030059 .

Per tutta la durata della festa saranno operativi il luna park, il servizio bar e il Banco di Beneficienza.