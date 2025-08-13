Deflusso ecologico, Calderoni: "Serviva prudenza, ora piano regionale acque"

La recente bocciatura per illegittimità della norma regionale sul Deflusso Ecologico riaccende il dibattito sulla gestione delle risorse idriche in provincia di Cuneo. A intervenire è Mauro Calderoni, ex sindaco di Saluzzo e consigliere regionale del PD Piemonte, che aveva espresso perplessità quando, qualche mese fa, Fratelli d'Italia aveva salutato come una "vittoria" il rinvio al 31 dicembre 2026 dell'applicazione di questa misura prevista dalle normative europee.

"Conoscendo bene le difficoltà del sistema irriguo cuneese - spiega Calderoni - come sindaco di Saluzzo per anni ho invano sollecitato la Regione a fare interventi mirati. Per questo avevo raccomandato prudenza, perché un conto è affrontare il tema, anche con misure di flessibilità, un altro è dare risposte semplicistiche a questioni enormemente complesse, che riguardano l’equilibrio tra agricoltura, ambiente e legalità".

"Oggi la bocciatura della norma regionale per illegittimità conferma la fondatezza di quei dubbi", prosegue Calderoni. "Il rischio di contrapporre agricoltura e tutela ambientale è una scelta miope", afferma, precisando che "senza fiumi vivi non c'è neppure un'agricoltura sana e sostenibile".

L'ex sindaco va oltre la critica e propone soluzioni concrete: "La vicenda resta aperta e dimostra che non servono provvedimenti spot destinati a cadere alla prima verifica giuridica, ma un vero piano regionale di gestione delle acque che sappia armonizzare il fabbisogno irriguo con la salvaguardia degli ecosistemi. In questo quadro, servirebbe un soggetto pubblico almeno di scala provinciale, capace di valutare i fabbisogni e proporre soluzioni, seguendo studio, progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere per captare, conservare e distribuire l’acqua. I consorzi irrigui di primo grado, da soli, non hanno né le risorse economiche né le competenze per affrontare una sfida così grande."