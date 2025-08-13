Alba dei Campioni: manca poco alla la quarta edizione del torneo di calcio benefico organizzato dalla Fondazione “Vialli e Mauro”

Da mercoledì 27 a sabato 30 agosto torna la quarta edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio – riservato alla categoria Under 16 dei club professionistici – organizzato dalla Fondazione “Vialli e Mauro” in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 SSDARL.

In campo scenderanno le formazioni di 9 tra i più prestigiosi club italiani: AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929.

Il torneo è patrocinato e supportato dai Comuni di Alba e di Cuneo con il contributo della Fondazione Crc. Si svolgerà negli stadi “Augusto Manzo” in località San Cassiano ad Alba, “Fratelli Paschiero” di Cuneo e il campo sportivo di Madonna dell’Olmo (Cuneo).

L’evento nasce per promuovere i valori intrinsechi dello sport e dello sport giovanile in particolare, quali spirito di squadra, rispetto e lealtà e, al contempo, di promuovere una raccolta fondi a favore della ricerca. In particolare, il torneo Alba dei Campioni contribuirà alle attività della Fondazione Vialli e Mauro a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCSS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, ultima delle quali l’acquisto di nuovi endoscopi per un importante passo avanti nell’endoscopia digestiva oncologica.

Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi all’italiana e si affrontano, nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, in gare da 60’ (2 tempi da 30’). Accedono alle semifinali le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda. Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà nella giornata del 28 agosto alle ore 19.30. Le semifinali, in programma venerdì 29 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 30 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’). Semifinali e finale si giocheranno nello stadio “Augusto Manzo” di San Cassiano.

L’accesso alle gare, libero per gli Under 14, prevede una donazione – cash o attraverso Satispay – dell’importo minimo di 5 euro.

Il calendario della fase a gironi:

Mercoledì 27 agosto 2025

Ore 10.30 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SSC NAPOLI-FC INTERNAZIONALE;

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: US CREMONESE-AC MILAN;

Ore 10.30 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): US CATANZARO 1929-ATALANTA BC;

Ore 18.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SS LAZIO-SSC NAPOLI;

Ore 18.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: TORINO FC-US CREMONESE;

Ore 18.00 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): JUVENTUS FC-US CATANZARO 1929.

Giovedì 28 agosto 2025

Ore 10.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: FC INTERNAZIONALE-SS LAZIO;

Ore 10.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: AC MILAN-TORINO FC;

Ore 10.00 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): ATALANTA BC-JUVENTUS FC.

Alberto Gatto sindaco di Alba e Davide Tibaldi assessore allo Sport dichiarano: «Siamo orgogliosi di ospitare, insieme al Comune di Cuneo, il torneo benefico “Alba dei Campioni”, promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro. Una manifestazione di grande valore, che unisce l’eccellenza sportiva alla solidarietà, con l’obiettivo concreto di sostenere la ricerca scientifica attraverso la passione per il calcio. A scendere in campo saranno nove squadre Under 16 provenienti da alcuni dei più prestigiosi club italiani. Ma “Alba dei Campioni” non sarà solo una competizione: sarà un’occasione per promuovere valori fondamentali come l’impegno, la correttezza, il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, elementi imprescindibili per crescere non solo come atleti, ma come cittadini responsabili. Per questi ragazzi, inoltre, sarà una vetrina importante, un palco in cui potranno esprimere il loro talento e, al contempo, diventare testimoni di un messaggio più grande. Ringraziamo la Fondazione Vialli e Mauro per aver scelto anche per la quarta edizione Alba e la nostra provincia».