Ciclismo: il piaschese Pietro Mattio tra gli azzurri convocati per il Tour de l’Avenir

Il piaschese Pietro Mattio è stato convocato per la 61° edizione del Tour de l’Avenir, corsa dedicata alle selezioni nazionali, in programma dal 23 al 29 agosto.

La competizione transalpina prenderà il via da Tignes sabato 23 con un prologo di 3300 metri, seguiranno frazioni mosse e impegnative con però anche due occasioni per i velocisti (3° e 4° tappa), fino ad arrivare alla giornata chiave di venerdì 29 in cui si delineerà la classifica generale.

La squadra italiana sarà composta da Alessandro Borgo, Davide Donati, Lorenzo Finn, Simone Gualdi, Pietro Mattio e Filippo Turconi. Lo staff tecnico sarà guidato dal Commissario Tecnico Marino Amadori, figura storica del ciclismo azzurro.

Tra i possibili favoriti per la vittoria finale figurano il francese Paul Seixas (già piazzato al “Tour of the Alps” e al “Criterium du Dauphine” tra i professionisti), lo sloveno Jakob Omrzel (vincitore del “Giro d’Italia Next Gen”) e il belga Jarno Widar (assoluto protagonista nella categoria U23).

In casa Italia occhi puntati su Lorenzo Finn (papabile futura speranza per il ciclismo azzurro), Filippo Turconi (già protagonista tra i pro alla Milano-Sanremo) e appunto Pietro Mattio.

Per il cuneese si tratta della seconda partecipazione alla gara transalpina dopo l’avventura del 2024, culminata con un nono posto di tappa. Quest’anno il 21enne piaschese si è più volte ben distinto (5° posto alla Parigi-Roubaix Espoirs) meritandosi il passaggio alla squadra World Tour “Team Visma/Lease a Bike” per la stagione 2026.

La Nazionale si radunerà il 21 agosto, con ritrovo differenziato per gli atleti Borgo e Donati a Lonato del Garda e per il resto del gruppo a Tignes, in Francia.