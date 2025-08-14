"Anche i bambini aspettano la Vuelta": a Limone Piemonte l'iniziativa del Vigor Cycling Team

Ancora un fine settimana di sosta per il Vigor Cycling Team.

Le due formazioni degli allievi ed esordienti non hanno infatti gareggiato dopo l'intensa attività che le ha caratterizzate fino ad oggi. Per i ragazzi pilotati dai direttori sportivi Salvatore Cirlincione, Michele Ancona e Gianfranco Lantermino, la ripresa alle corse è prevista a Ferragosto a Pieve Vergonte nel novarese, in occasione della Giornata Azzurra. Nella competizione organizzata dal Pedale Ossolano, i primi a scendere in lizza saranno gli allievi alle ore 9.30 sulla distanza di 76,600 chilometri con arrivo nella frazione di Fomarco. Quindi nel pomeriggio dalle ore 15 gli esordienti si misureranno sulla distanza di 35,900 chilometri con finale sempre sul traguardo di Fomarco.

Ma intanto il sodalizio presieduto da Claudio e Silvio Mattio è all'opera per una bella iniziativa collegata al Giro di Spagna che debutterà in Piemonte per la sua 70a edizione.

"Anche i bambini aspettano la Vuelta", questo il titolo della pedalata promozionale di Gioco Ciclismo, coordinata dal dirigente di settore dello Sport Club Vigor Piasco, Federico Barberis, e aperta a tutti tesserati e non dai 5 ai 15 anni di età. L'evento si svolgerà a Limone Piemonte, (sede della seconda tappa della Vuelta che scatterà da Alba domenica 24 agosto), in località Maneggio. Le iscrizioni si effettueranno a partire dalle ore 14, l'inizio è previsto alle ore 16, obbligatorio il caschetto, e alla fine dolci a volontà per tutti. Ulteriori informazioni presso Piera Bensi 3472668740 e Ruggero Gatto.