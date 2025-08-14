Corsa in montagna: manca poco al 37° Challenge Stellina, Matteo Bagnus al comando tra gli allievi nel campionato regionale

Sabato 23 agosto si rinnova l’appuntamento con il Challenge Stellina, giunto alla sua 37ª edizione, sempre organizzato da Atl. Susa Adriano Aschieris. L’appuntamento sarà valido come terza e ultima prova del campionato regionale giovanile (ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e) individuale di corsa in montagna; al termine dunque si assegneranno le medaglie di campione regionale.

Dopo le prime due prove (Villadossola/26 aprile – Revello/11 maggio) al comando, tra gli allievi, c'è Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) con due punti di vantaggio su Paolo Granzino (Atl. Susa Adriano Aschieris); stesso margine nella categoria cadetti tra Giuseppe Luciano Piazza (Bugella Sport) che guida la classifica davanti ad Alessandro Mazzetti (Atl. Ossolana Vigezzo). Cinque punti invece il vantaggio di Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti) su Simone Patisso (Atl. Giò 22 Rivera) e Dante Zannier (GS Atl. Rivoli).

Al femminile, Alyssa Brizio (ASD Caddese) guida la classifica allieve con tre punti di margine su Elizabeth Pia (Atl. Susa Adriano Aschieris); sono sei i punti di vantaggio di Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) sulle portacolori dell’Atl. Giò 22 Rivera Giulia Giorda e Cloe Sofia Vesco nella categoria cadette mentre, tra le ragazze, pari punti in vetta per Lisa Aimo Boot (Balangero) e Virigina Galletto (Atl. Saluzzo), con Serena Pecchio (GS Atl. Rivoli) ad inseguire a tre punti di distacco.



Sarà inoltre la 4° e ultima prova del CdS Giovanile di corsa in montagna e del Trofeo Eco Regione Piemonte Giovanile (Eco Giò). Le precedenti tre prove si sono disputate a Villadossola e Revello, come per il campionato individuale, cui però si aggiunge la prova a staffeta di Melle (3 maggio). Per quanto riguarda il CDS, al maschile Atl. Saluzzo è al comando (930) davanti a GS Pomaretto 80 (883) e ad Atl. Susa Adriano Aschieris (673). Atl. Saluzzo guida anche la classifica femminile ma con un margine nettamente ridotto su Pod. Valle Varaita: 796 contro 782. Più distaccata Atl. Giò 22 Rivera, terza (690).

Analoghe le posizioni per la classifica dell’Eco Giò: Atl. Saluzzo guida entrambe con GS Pomaretto 80 e Atl. Susa Adriano Aschieris sul podio maschile, Pod. Valle Varaita e Atl. Giò 22 Rivera su quello femminile.