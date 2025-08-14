Calcio: si avvicina l’esordio stagionale per il Bra, sabato la sfida di Coppa Italia contro l’Arezzo

Manca sempre meno all’esordio stagionale dell’A.C. Bra che sabato 16 sarà impegnato contro la S.S. Arezzo nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/26. Fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 allo stadio “Città di Arezzo”.

La competizione inizia nel weekend: dopodomani in programma 13 incontri di primo turno e domenica i restanti 15. Chi succederà al Rimini, vincitore del trofeo la passata stagione, salterà le prime due partite di play-off promozione (nel caso in cui si qualifichi).

I giallorossi allenati da Fabio Nisticò inizieranno dunque l’annata contro un’avversaria ostica ed etichettata come possibile favorita per il passaggio in Serie B. La formazione toscana, diretta da mister Cristian Bucchi, vanta nel suo palmares una Coppa Italia di Serie C (1980/81) mentre l’anno scorso è uscita ai quarti di finale contro il Trapani.

La partita sarà diretta da Leonardo Leorsini di Terni, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Elia Tini Brunozzi di Foligno, quarto ufficiale Matteo Dini di Città di Castello.

Gara unica ad eliminazione diretta per determinare la squadra che passerà il turno. In caso di parità al temine dei 90 minuti regolamentari si andrà ai calci di rigore.

La vincente affronterà una tra Torres e Livorno, in programma sabato alle 21 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari. Il secondo turno è in programma il 29 ottobre, ottavi di finale il 26 novembre e quarti il 10 dicembre.