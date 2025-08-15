A Cuneo il grande tennis di Pansecchi: è in semifinale alla Lilium Cup

Applausi e tifo da stadio oggi al Country Club di Cuneo per Francesco Pansecchi, under 16 di casa, che si è guadagnato un posto in semifinale all’International Country Club Lilium Cup 2025. Una vittoria arrivata al termine di oltre tre ore e mezza di battaglia contro Michele Maniglia (Nuova Casale), piegato in rimonta con due tie-break dopo aver ceduto il primo set al decimo gioco.

Nel parziale decisivo, Pansecchi si è trovato due volte sotto 1-4, sia nel set che nel tie-break finale, ma ha reagito piazzando sei punti consecutivi e chiudendo sul 7-4. "Una sfida con molti alti e bassi – spiega Alberto Bodino dello staff tecnico – vinta anche sfruttando la stanchezza dell’avversario. Nei punti decisivi, Francesco è stato lucido e determinato".

Nell’altra parte del tabellone maschile, Matteo Sabbatini (TC Ancona) ha superato in rimonta Alessandro Maina, numero 3 del seeding, 2-6 6-4 7-5.

Nel draw femminile le prime semifinaliste sono la tedesca Emma Pall (6-1 0-6 6-3 su Cosmeanu), la toscana Anna Nerelli (6-1 6-0 su Gibellieri), Agnese Stagni (3-6 6-4 6-2 su Galeazzi) e Aurora Piccinini, numero 12 del seeding, vittoriosa sulla russa Daria Podlipskaya.

Domani, alle 10, semifinali femminili: sul centrale Stagni-Nerelli, sul campo 7 Pall-Piccinini. A seguire le finali di doppio, prima femminile e poi maschile. Dalle 17 le semifinali maschili: da un lato il vincente di Elia-Rocco contro Pansecchi, dall’altro Sabbatini contro il vincente di Paci-Logrippo.