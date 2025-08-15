Alba, nuovo intervento contro le zanzare il 20 agosto

Ad Alba prosegue il piano di disinfestazione antilarvale avviato a fine luglio per ridurre la presenza di zanzare e prevenire la diffusione di virus come West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika. Dopo il primo intervento del 22 luglio, il prossimo ciclo di trattamenti è fissato per mercoledì 20 agosto, con azioni mirate nelle aree verdi e nei punti più sensibili della città.

Gli interventi, a cadenza di circa 20-25 giorni, utilizzano Bacillus thuringiensis israelensis, un batterio naturale che colpisce selettivamente le larve senza danneggiare persone, animali o insetti utili. "Con il clima più mite la stagione riproduttiva si è allungata – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo – e serve un piano organico per colpire le larve prima che diventino adulti".

Il Comune ricorda che la prevenzione passa anche dalle abitazioni private: eliminare ristagni d’acqua in sottovasi, grondaie e altri contenitori è essenziale per ridurre le infestazioni. «Basta poca acqua stagnante per trasformare un angolo dimenticato in un focolaio», sottolinea Cavallo, che invita i cittadini a collaborare attivamente.

Il piano, sostenuto anche da possibili contributi regionali, proseguirà fino a ottobre, con altri due interventi previsti a metà settembre e intorno al 10 ottobre. Le zone già interessate comprendono Mussotto (scuole e centro sportivo), Piazza Garibaldi, Corso Nino Bixio, Parco Tanaro, aree verdi lungo il Rio Misureto e il VerdeRò, campo sportivo di San Cassiano, rotonde di corso Torino, zona Tetti Blu e altri punti sensibili del territorio.