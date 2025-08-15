 / Attualità

Attualità | 15 agosto 2025, 11:15

Alba, nuovo intervento contro le zanzare il 20 agosto

Prosegue il piano comunale per contenere il rischio sanitario

L'intervento riguarderà anche Parco Tanaro.

Ad Alba prosegue il piano di disinfestazione antilarvale avviato a fine luglio per ridurre la presenza di zanzare e prevenire la diffusione di virus come West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika. Dopo il primo intervento del 22 luglio, il prossimo ciclo di trattamenti è fissato per mercoledì 20 agosto, con azioni mirate nelle aree verdi e nei punti più sensibili della città.

Gli interventi, a cadenza di circa 20-25 giorni, utilizzano Bacillus thuringiensis israelensis, un batterio naturale che colpisce selettivamente le larve senza danneggiare persone, animali o insetti utili. "Con il clima più mite la stagione riproduttiva si è allungata – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo – e serve un piano organico per colpire le larve prima che diventino adulti".

Il Comune ricorda che la prevenzione passa anche dalle abitazioni private: eliminare ristagni d’acqua in sottovasi, grondaie e altri contenitori è essenziale per ridurre le infestazioni. «Basta poca acqua stagnante per trasformare un angolo dimenticato in un focolaio», sottolinea Cavallo, che invita i cittadini a collaborare attivamente.

Il piano, sostenuto anche da possibili contributi regionali, proseguirà fino a ottobre, con altri due interventi previsti a metà settembre e intorno al 10 ottobre. Le zone già interessate comprendono Mussotto (scuole e centro sportivo), Piazza Garibaldi, Corso Nino Bixio, Parco Tanaro, aree verdi lungo il Rio Misureto e il VerdeRò, campo sportivo di San Cassiano, rotonde di corso Torino, zona Tetti Blu e altri punti sensibili del territorio.

d.v.

