La storia trentennale del “Comitato Savella”, in attesa della festa patronale dal 23 al 26 agosto

Dal 23 al 26 agosto si terranno i festeggiamenti patronali 2025 dedicati a San Bartolomeo in frazione Savella di Trinità. La ricorrenza nasce per onorare la presenza della cappella votiva di San Bartolomeo, risalente al 1755.

Una trentina di anni fa, nasceva il “Comitato Savella” associazione volta ad aiutare il massaro, l’antico contadino che curava gli appezzamenti di terreno, nei compiti organizzativi.

I festeggiamenti inizialmente erano per lo più giochi popolari (dal tiro dell’uovo alla corsa nei sacchi, ruota della fortuna, bowling) che si alternavano alle gare delle bocce.

“Ora l’offerta organizzativa, in occasione della festa estiva, spazia dalla serata hamburger al risotto allo zafferano, passando per la camminata gastronomica lungo le rive e i sentieri della “grebbiana”, sino alla serata arrosticini, grigliata, polenta e salsiccia e la tradizionale serata finale”: il commento del presidente del Comitato Savella Silvio Racca.

“Negli ultimi anni il Comitato, oltre ai festeggiamenti patronali, organizza lungo tutto l’arco dell’anno numerose attività, come il pranzo con la porchetta, in occasione del Motoraduno primaverile di Fossano; il giropizza a maggio; il fritto di pesce a ottobre e la serata della “Bagna Caoda”, la più attesa, ai primi di dicembre”: ricorda ancora Racca.

Un bene conservato dal primo rappresentante dell’associazione che caratterizza un momento significativo di frazione Savella: “Possiedo personalmente un gagliardetto risalente al 1899, vinto da mio bisnonno, il nonno di mia madre, come primo premio alla gara delle bocce. Lo conservo gelosamente”.

A proposito della prossima festa di San Bartolomeo, per partecipare a uno dei vari momenti mangerecci in programma l’invito è di iscriversi obbligatoriamente entro il 23 agosto, contattando il numero 339/1943265. È inoltre possibile avere maggiori dettagli su menu e sulle varie iniziative in programma proposte per l’occasione.