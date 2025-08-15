 / Saluzzese

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Saluzzese | 15 agosto 2025, 11:33

Incidente tra camion e auto a Verzuolo: un morto, traffico bloccato sulla SP 161

Sul posto i Vigili del Fuoco di Saluzzo, 118 e Carabinieri

Grave incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 161 tra Falicetto e Saluzzo, nel comune di Verzuolo. Poco prima delle 11, un’auto e un camion si sono scontrati violentemente. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo per liberare una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Vani tutti i tentativi di soccorso.

 Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il traffico nella zona è bloccato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium