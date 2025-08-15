Incidente tra camion e auto a Verzuolo: un morto, traffico bloccato sulla SP 161

Grave incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 161 tra Falicetto e Saluzzo, nel comune di Verzuolo. Poco prima delle 11, un’auto e un camion si sono scontrati violentemente. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo per liberare una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Vani tutti i tentativi di soccorso.

Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il traffico nella zona è bloccato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.