Curiosità | 15 agosto 2025, 07:57

'Ferragosto dei Vip': torna in serata il pezzo più chiaccherato dell'anno!

Cosa faranno politici, sportivi, uomini d'impresa e volti noti della Granda oggi? Da anni ormai andiamo a curiosare nel Ferragosto dei 'Vip di casa nostra' ...appuntamento dopo le 16.00

'Ferragosto dei Vip': torna in serata il pezzo più chiaccherato dell'anno!

Il 'Ferragosto dei Vip' è l'articolo più chiaccherato ogni anno, quello che tutti dicono di non leggere ma che in realtà leggono sempre. E' il modo inventato oltre 10 anni fa di curiosare nella giornata di Ferragosto di politici, sportivi, uomini d'impresa e volti noti della Granda.

Rinnoviamo l'invito a tutti i 'Vip della Granda' a mandarci qualche foto ed una breve nota su dove, come e con chi hanno passato il Ferragosto.

L'invito vale anche per tutti i nostri lettori, ma a voi chiediamo una foto strana, diversa, qualcosa che possa creare...curiosità e divertimento.

Per tutti il luogo giusto dell'invio è direttore@targatocn.it

