Il grande Vip di Ferragosto è il Tunnel di Tenda che riporta in valle liguri, monegaschi e francesi, salutando i tanti cuneesi che sono scesi al mare

Ha vinto lui il Ferragosto dei Vip, il Tunnel di Tenda. Il pezzo che celebra il 15 agosto dei personaggi cuneesi mette in risalto proprio la galleria tanto attesa per anni. E' lei che ha visto passare migliaia di cuneesi verso il mar Ligure e la costa Azzurra ed altrettanta migliaia di liguri, monegaschi e francesi salire a Limone Piemonte, in valle Vermanagna per andare poi a Cuneo e nelle Langhe. E' lui il protagonista assoluto del Ferragosto 2025 ed è giusto celebrarlo avendo avvistato sindaci, grandi imprenditori, uomini di spettacolo e anche celebrità nel cuneese arrivati passando proprio dal nuovo traforo. Uno su tutti Marco Scajola asessore della Regione Liguria, volto notissimo della provincia di Imperia ed in Liguria, che ha trascorso a Limone con la famiglia il suo ferragosto in quello che da sempre è il 'luogo più amato' per tanti liguri.

Veniamo ai nostri personaggi famosi, cosa avranno fatto?

Il super assessore regionale a agricoltura, turismo e sport Paolo Bongioanni, Paolo Manera, Marco Perosino e il sindaco Mario Mina di Niella Tanaro, a Frabosa alla Sagra del Raschera, che ha segnato la presenza anche del sindaco di Mondovì Luca Robaldo e del presidente del Parco Alpi Marittime Armando Erbì. Il presidente Atl Gabriella Giordano ed il presidente Confcommercio Cuneese Danilo Rinaudo al Concerto di Ferragosto a Prato Nevoso. L'assessore alla Montagna Marco Gallo e Fabio Carosso a Frabosa alla Sagra Raschera e poi al Concerto di Ferragosto. Beppe Ghisolfi consigliere Istituto Mondiale Casse di Risparmio e consigliere Cnel oggi ha fatto pranzo in famiglia . Più avanti qualche giorno di mare nella fantastica isola di Cavallo’.

Il presidente della Regione Alberto Cirio è dato per presente a Diano Marina, ma non avvistato alla corsa 6 delle 6 organizzata come da tradizione nel comune ligure a cui ha partecipato tanti anni, dove invece era presente Marco Scuderi dell'Aca Alba.

Il consigliere regionale Federica Barbero e marito a casa tranquilli in famiglia, come pure il sindaco di Caraglio Paola Falco e Mariano Rabino, presidente Atl Langhe Roero Monferrato. Matteo Ravera sindaco di Boves, come da tradizione, Ferragosto nella casa di famiglia a Grimaldi di Ventimiglia. Con moglie, figlie, sorella, nipoti, genitori. Pranzo di rito e bagni ai Balzi Rossi. Il consigliere della Fondazione CRC Mauro Bernardi era al lavoro nell'iconico Bar Corso di Cuneo. Il sindaco di Limone Massimo Riberi è stato con amici da Barcollo in frazione San Bernardo di Limone. Rocco Punitanò nella notte tra il 14 e il 15 agosto è stato a Vernante, in rappresentanza della Provincia, per la tradizionale Notte dei Fuochi e per la festa dell’Assunta. Ho partecipato fino all’ultimo momento – la celebrazione è terminata ben oltre l’una di notte – e subito dopo in viaggio per la Calabria. Un impegno che dimostra come, anche nei giorni festivi, il lavoro per il territorio non si fermi mai.

Il sindaco Guido Giordana ha festeggiato con amici presso Centro Alpino di Sant'Anna di Valdieri e ha fatto un monitoraggio sul territorio affinché fosse tutto ok data l'altissima affluenza di turisti nel comune di Valdieri. Il sindaco di Marene Albero Deninotti e la fidanzata Noemi Mallone hanno trascorso la giornata al mare in Sardegna, mentre Matteo Gagliasso era in montagna in Valsugana cima Vezzena. Fabio Mozzone del Baladin era a Tetto Lovera - Madonna Bruna con famiglia ed amici.

Luca Baravalle, presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, ha scelto Marbella (Spagna) per il suo ferragosto 2025, tra sole, mare e amici, in occasione di un cocktail party esclusivo organizzato dalla Home Design di un altro imprenditore piemontese, l’interior designer Cristian Chiavassa.

Il presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri era con famiglia a Creta, mentre Jacopo Denina in farmacia a Pratonevoso con un altissima affluenza di turisti, anche stranieri, per assistere al grande concerto. Luca Chiapella era al mare con la famiglia. Simona Giaccardi Presidente del Consiglio Comunale di Fossano al concerto diFerragosto. Il presidente di Amos Carla Chiapello era a Saorge in valle Roja. Mauro Marino anche quest’anno su radio Italia ed un pomeriggio tra amici

Mariano Occelli vicepresidente Atl del Cuneese era a Sant’Anna di Vinadio con la famiglia, il consigliere comunale di Cuneo Serena Garelli a festeggiare il Ferragosto sotto il fresco pergolato dei miei nonni Anna e Beppe a Spinetta, Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva con la famiglia e amici al Rifugio Mongioie, Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco ... Ferragosto a Lagnasco, tra amici, buon vino e tante risate. Giriamo il mondo, innamorati di luoghi incantevoli, ma poi ti accorgi che a casa trovi già tutto ciò che ti fa stare bene. Il sindaco di Saluzzo Franco Demaria a Castelmagno al concerto Occitamo organizzato dalla FAB nel progetto Terre con Sergio Berardo e LOU DALFIN. Paolo Demarchi ha festeggiato con amici. La giornalista e scrittrice Paola Gula ha scelto le montagne cuneesi Lungo Rio San Mauro a Garessio, una passeggiata all’insegna della tranquillità e soprattutto della freschezza.

Davide Bima, uomo marketing della pallavolo cuneese di A1 Maschile, era in vacanza con il piccolo Diego dai parenti nelle Asturie -Spagna. Il sindaco Enzo Garnerone ha fatto un viaggio in moto con amici passando in val Casotto Pamparato siamo scesi a Garessio in val tanaro e siamo andati al mare ad Albenga per mangiare un buon piatto di spaghetti allo scoglio e fritto di pesce . Un ferragosto pieno di colori e di stupore quello di Danilo Paparelli immerso nella mostra al Forum Grimaldi di Monaco che accoglie fino al 31 Agosto le opere del centro Pompidou di Parigi. Da Chagall a Pollok, da Fontana a Manzoni, da Picasso alla De Lempicka, una gioia per gli occhi e lo spirito. Ferragosto di relax al mare a Pietra Ligure per Cesare Cavallo attuale vicesindaco di Rifreddo e per 15 anni sindaco del paese delle streghe. Livio Costamagna ha passato la giornata a Parigi, mentre il maestro Buffa ha preferito una giornata di relax a Sanremo con l’architetto SILVIA Oberto prima del concerto di Cristticchi, come i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo impegnati a Sauze d'Oux per Anima Festival nel torinese.

L’avvocato Annamaria Del Grosso, presidente dell’associazione culturale “Pazzi di cuore” con Sara Dutto, direttrice e titolare della scuola di danza Tersicore di Cuneo a Napoli e Sorrento per festeggiare il ferragosto con figli e amici. Bruna Sibille è 'avvistata' vicino a uno stupendo acero giapponese... vicino a San Vigilio, verde località alle spalle di Bergamo Alta. Il sindaco di Racconigi Valerio Oderda ha scelto la Liguria con pranzo e bagno. Ferragosto in famiglia per lo scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto, che si trova al mare dalla madre in Liguria insieme alla figlia Thea. Approfittando delle vacanze scolastiche estive, il professore sta portando avanti un progetto a cui tiene molto: tradurre in dialetto piemontese un suo vecchio romanzo giallo, il cui protagonista è il vescovo di Saluzzo.

Ferragosto in piscina per Silvia Gullino, che lascia tutti senza parole con il suo costume rosa in perfetto stile Barbie. Ispirata dal film con Margot Robbie, ha accompagnato il suo look con un paio di occhiali da sole che ricordano la Costa Azzurra degli anni Sessanta. Per lei un buon libro, crema solare d’ordinanza e poi via a rinfrescarsi con un bel tuffo. A bomba!

I tanti “VIP Volontari” di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ricordano con una simpatica vignetta dell’amico Danilo Paparelli che anche in vacanza ed a ferragosto è possibile dar vita ad un gesto d’amore… https://digitalaido.it/