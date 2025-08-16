A Crissolo in località Pian della Regina una messa in ricordo di don Luigi Destre

Il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, celebrerà domani, domenica 17 agosto alle 11, una messa nella cappella di pian della Regina nel Comune di Crissolo, ai piedi del Monviso.

Nella chiesetta dedicata alla Madonna si trova un altare sorretto da un blocco di granito bianco scolpito a forma di Monviso da Giovanni Genre, ideatore oltre sessant’anni fa del rifugio di Pian della Regina, scomparso lo scorso gennaio all’età di 89 anni.

La celebrazione eucaristica sarà un momento di preghiera per la pace e di ricordo di don Luigi Destre, scomparso nel dicembre 2018 all’età di 83 anni dopo una lunga malattia.

Don Luigi Chiaffredo Destre arrivò in alta valle Po nel 1968 e coltivò un legame profondo con la montagna, tanto da meritarsi l’appellativo di “Papa del Monviso”.

Nel corso della sua vita salì il Re di Pietra per ben 120 volte, celebrando in vetta 53 messe e perfino due matrimoni.

Parroco di Crissolo per mezzo secolo, si era poi ritirato a Paesana. La sua presenza costante lo rese una figura di riferimento non solo per la comunità locale ma anche per gli alpinisti che frequentavano la valle. Nel 2000, in occasione del Giubileo, fu lui a inaugurare il restauro della grande croce sulla cima del Monviso.

Per 25 anni don Destre fu anche capo delegazione del Soccorso Alpino di Crissolo, prendendo parte a numerosi interventi e assumendosi il doloroso compito di comunicare ai familiari la perdita di chi non era sopravvissuto alla montagna.

Ordinato sacerdote a 24 anni, oltre a Crissolo guidò anche la parrocchia di Ostana.

Nel 2015 ricevette il premio Gianni Aimar “Comunicare la Montagna” come simbolo di una montagna solidale, e fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Domani, nella piccola chiesa di Pian della Regina, la comunità crissolina tornerà a ricordarlo, unendo alla memoria la preghiera per la pace.