Bra, nelle campagne e in città è tempo di conserve di pomodoro e confetture fatte in casa

Pomodori, peperoni, zucchine, ma anche prugne, pesche, succose albicocche, negli orti di Bra l’estate è un trionfo di colori e sapori. Da strada Bria, fino ai Biola, passando per le cascine di Bandito e la Riva, è il momento ideale per fare conserve e marmellate.

Basta spiaggia, aperitivi e serie tv! Volete mettere la soddisfazione di preparare da soli gustose produzioni? Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori dell’estate e portarli a tavola per tutto l’anno.

Ma se pensate che gli ingredienti crescano direttamente al reparto ortofrutta del supermercato, vi state sbagliando di grosso. Coltivare l’orto fa bene al corpo e alla mente. Raccogliere frutta e verdura, ci riporta come per magia indietro negli anni e lontano nello spazio, facendoci tornare immediatamente bambini. Il risultato è sorprendente, soprattutto sull’umore!

Così, eccoci pronti a fermare l’orologio con la conserva di pomodoro: bottiglie di salsa, pomodori pelati, concentrati, squadre di famiglie impiegate a lavorare come formichine in quello che diventa un momento gioviale ed aggregativo. Tutti al lavoro in un unico sforzo e compiti ben precisi: chi lava i pomodori, chi usa la macchinetta per passare il pomodoro, che una volta era a manovella, chi chiude i barattoli.

I nonni ricordano l’attesa dei più piccoli per questo evento che durava intere giornate, in compagnia di zii e cugini. Perché anche i bambini contribuiscono con lavori semplici, come inserire le foglie di basilico e gli spicchi di San Marzano nelle bottiglie, prima di aggiungere la passata di pomodoro crudo. Questo per loro è il momento più divertente: sono autorizzati a sporcarsi! Pieni di schizzi rossi e con le dita raggrinzite fanno a gara a chi svuota per primo le cassette di bottiglie. Dopo, sono liberi di giocare, perché i grandi sono troppo impegnati per essere severi, a meno che non si avvicinino troppo al punto in cui bolle il grosso pentolone, che ricorda tanto quello delle streghe.

È un lavoro in cui bisogna solo avere un po’ di pazienza, ma ne vale assolutamente la pena. Pensate a quei giorni in cui non avete nulla di pronto in casa. Se non altro, potrete gustare un ottimo piatto di pasta con sugo al pomodoro, da accompagnare ad un buon vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!